Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen Perfekt für einen Anime-Filmabend: Diese japanischen Snacks sind lecker und gesund Aktualisiert: Vor 38 Minuten SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag Schnelle japanische Gerichte Videoclip • 11:26 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Du willst mal was anderes als Sushi probieren? Hier findest du drei Alternativen aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen, die du ganz einfach bei dir zu Hause nachmachen kannst.

Thunfisch-Reis-Bowl-Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Zutaten (für 1 Portion) 1 Schüssel gekochter Reis

1 Dose Thunfisch (70 g)

1–2 EL Kewpie-Mayonnaise

1 TL Sojasauce

1 TL Sesamöl

Gerösteter Nori mit sesam Geschmack

Optional: Sesam

Zubereitung Den Thunfisch gut abtropfen lassen. Mit der Mayonnaise vermischen. Auf den warmen Reis geben. Sojasauce und Sesamöl darüberträufeln. Mit geröstetem Nori und nach Wunsch mit Sesam bestreuen.

Yasai Sticks mit Miso-Dip-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Gemüse Möhre

Rettich

Gurke

Kohl

Dip 2 EL helle Misopaste

1 EL japanische Mayonnaise

½ TL Mirin

1 TL Zucker

Zubereitung Das Gemüse in Sticks schneiden. Alle Zutaten für den Dip verrühren. Gemüse mit dem Dip servieren.

Japanischer Mais-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten

Zutaten (für 2 Personen) 1 Maiskolben, gegart

15 g gesalzene Butter

2 TL Kochsake (alternativ Weißwein oder einfach weglassen)

2 TL Sojasauce

Grob gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung Eine Pfanne bei mittlerer bis niedriger Hitze erwärmen. Die Butter schmelzen lassen. Sake und Sojasauce hinzufügen. Den Mais darin schwenken, bis er rundum glasiert ist. Mit grob gemahlenem schwarzem Pfeffer servieren.