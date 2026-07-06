Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Ciabatta-Scheiben von beiden Seiten goldbraun und knusprig anrösten.

Anschließend auf einen Teller legen und die Burrata mittig darauf platzieren.

Den gefrorenen Pfirsich, die gefrorene Tomate und die gefrorene Gurke mit einer feinen Reibe direkt über die Burrata reiben.

Mit etwas Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen und nach Belieben mit Basilikum garnieren.