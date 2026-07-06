Rezept aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen
Burrata und Pfirsich: Die perfekte Kombination für den Sommer
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Du suchst nach einem einzigartigen Rezept, mit dem du deine Freund:innen beeindrucken kannst? Dann ist diese erfrischende Sommer-Burrata mit Pfirsich aus dem SAT.1-Frühstücksfernsehen die perfekte Wahl.
Zutaten (für 2 Personen)
2 Scheiben Ciabatta
2 EL Olivenöl
1 Burrata (ca. 200 g)
1 Pfirsich, tiefgefroren
1 Tomate, tiefgefroren
½ Salatgurke, tiefgefroren
Salz
Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Balsamico Creme
Optional: frische Basilikumblätter zum Garnieren
Zubereitung
Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Ciabatta-Scheiben von beiden Seiten goldbraun und knusprig anrösten.
Anschließend auf einen Teller legen und die Burrata mittig darauf platzieren.
Den gefrorenen Pfirsich, die gefrorene Tomate und die gefrorene Gurke mit einer feinen Reibe direkt über die Burrata reiben.
Mit etwas Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen und nach Belieben mit Basilikum garnieren.
Sofort servieren und genießen.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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