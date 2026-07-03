Große Überraschung
Ungewohntes "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Team: Fans sind von Moderatoren-Duo begeistert!
Aktualisiert:von C3 Redaktion
Daniel Boschmann und Matthias Killing zusammen vor der Kamera - eine Konstellation, die im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" eher selten zu sehen ist. Die "Männer-WG" kam so gut an, dass sich auf Instagram zahlreiche Fans begeistert zu Wort meldeten.
Beim Einschalten fiel vielen sofort auf: Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" am Donnerstag, 2. Juli, war diesmal einiges anders. Statt wie gewohnt gemeinsam mit einer weiblichen Kollegin durch die Sendung zu führen, standen Daniel Boschmann und Matthias Killing zusammen vor der Kamera - und trafen damit offenbar genau den Geschmack des Publikums.
Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr sowie samstags und sonntags ab 09:00 Uhr
Das Power-Duo kommt an
Normalerweise setzt das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" auf ein gemischtes Moderations-Team. Umso größer war die Überraschung, als diesmal gleich zwei männliche Gesichter die Sendung moderierten. Im Studio waren weder Alina Merkau noch Marlene Lufen oder Karen Heinrichs zu sehen.
Der Erfolg lässt sich auch in Zahlen messen: Mit Daniel und Matze erreichte die Sendung einen Marktanteil von 22,2 Prozent.
Fans feiern die "Männer-WG"
Die positive Resonanz zeigte sich auch auf Instagram. Dort veröffentlichte der TV-Sender ein Foto von Daniel Boschmann und Matthias Killing und schrieb dazu:
Unsere Kuschelhasen sind auch heute wieder für euch im Dienst! Wie lange müsst ihr euch heute auf Arbeit rumtreiben?
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Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche begeisterte Kommentare.
Ihr zwei seid ein absolut geiles Team.
Und:
Es ist zwischendurch wirklich sehr schön, auch NUR mal mit euch 'Jungs'.
Eine Zuschauerin scherzte: "Ruhiger und weniger 'Gegacker'. Sorry, liebe Mädels, ich liebe Euch auch sehr (bin ja selber so eine alte Gackermaus) und freue mich auch wieder auf EUCH."
Die gemeinsame Zeit ist schon wieder vorbei
Auch Daniel Boschmann und Matthias Killing selbst hatten sichtlich Spaß an ihrer gemeinsamen Moderation. In einer Instagram-Story bezeichneten sie ihre Zusammenarbeit augenzwinkernd als "Männer-WG".
Lange bleibt diese Paarung allerdings nicht bestehen. Bereits am nächsten Tag kehren die Moderatoren wieder zu ihren regulären Einsätzen zurück. Matthias Killing zeigte sich darüber sogar ein wenig wehmütig und sagte lachend:
Ich bin wirklich traurig, weil das wirklich eine intensive Zeit war.
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Matthias Killing zufolge kommt eine reine "Männer-WG" im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" nur selten zustande. Die gemeinsame Moderation habe beiden viel Freude bereitet.
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