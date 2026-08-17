In der Sendung
Diese Moderator:innen moderieren das SAT.1-Frühstücksfernsehen im August
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Die Moderator:innen im August: Hier findest du eine Übersicht, wann welcher Moderator oder Moderatorin das SAT.1-Frühstücksfernsehen moderieren wird.
KW 35
24.+25. August: Karen Heinrichs und Matthias Killing
26.+27. August: Chris Wackert und Matthias Killing
28. August: Chris Wackert und Daniel Boschmann
29. August: Simone Panteleit und Daniel Boschmann
30. August: Matthias Killing und Daniel Boschmann
KW 34
17.-21. August: Alina Merkau und Daniel Boschmann
22. August: Chris Wackert und ?
23. August: Simone Panteleit und Chris Wackert
KW 33
10.-14. August: Chris Wackert und Matthias Killing
15.+16. August: Chris Wackert und Daniel Boschmann
KW 32
3.-8. August: Marlene Lufen und Daniel Boschmann
9. August: Marlene Lufen und Matthias Killing
KW 31
1. August: Karen Heinrichs und Chris Wackert
2. August: Daniel Boschmann und ?
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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