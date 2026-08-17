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In der Sendung

Diese Moderator:innen moderieren das SAT.1-Frühstücksfernsehen im August

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

Sie gehören zum festen Moderations-Team des "SAT.1 Frühstücksfernsehens" (v.l.): Matthias Killing Chris Wackert, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs und Marlene Lufen.

Bild: Joyn/Claudius Pflug

Die Moderator:innen im August: Hier findest du eine Übersicht, wann welcher Moderator oder Moderatorin das SAT.1-Frühstücksfernsehen moderieren wird.

KW 35

24.+25. August: Karen Heinrichs und Matthias Killing

26.+27. August: Chris Wackert und Matthias Killing

28. August: Chris Wackert und Daniel Boschmann

29. August: Simone Panteleit und Daniel Boschmann

30. August: Matthias Killing und Daniel Boschmann

KW 34

17.-21. August: Alina Merkau und Daniel Boschmann

22. August: Chris Wackert und ?

23. August: Simone Panteleit und Chris Wackert

KW 33

10.-14. August: Chris Wackert und Matthias Killing

15.+16. August: Chris Wackert und Daniel Boschmann

KW 32

3.-8. August: Marlene Lufen und Daniel Boschmann

9. August: Marlene Lufen und Matthias Killing

KW 31

1. August: Karen Heinrichs und Chris Wackert

2. August: Daniel Boschmann und ?

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

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