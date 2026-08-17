In der Sendung Diese Moderator:innen moderieren das SAT.1-Frühstücksfernsehen im August Veröffentlicht: Vor 57 Minuten von Joyn Redaktion Sie gehören zum festen Moderations-Team des "SAT.1 Frühstücksfernsehens" (v.l.): Matthias Killing Chris Wackert, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs und Marlene Lufen. Bild: Joyn/Claudius Pflug

Die Moderator:innen im August: Hier findest du eine Übersicht, wann welcher Moderator oder Moderatorin das SAT.1-Frühstücksfernsehen moderieren wird.

KW 35 24.+25. August: Karen Heinrichs und Matthias Killing 26.+27. August: Chris Wackert und Matthias Killing 28. August: Chris Wackert und Daniel Boschmann 29. August: Simone Panteleit und Daniel Boschmann 30. August: Matthias Killing und Daniel Boschmann

KW 34 17.-21. August: Alina Merkau und Daniel Boschmann 22. August: Chris Wackert und ? 23. August: Simone Panteleit und Chris Wackert

KW 33 10.-14. August: Chris Wackert und Matthias Killing 15.+16. August: Chris Wackert und Daniel Boschmann

KW 32 3.-8. August: Marlene Lufen und Daniel Boschmann 9. August: Marlene Lufen und Matthias Killing