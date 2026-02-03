Liebeserklärung? "Bisschen verknallt": Dieser "Landarztpraxis"-Schauspielerin gesteht Daniel Boschmann seine Gefühle Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Magdalena B. Wer schwärmt hier für wen? In der neuen Podcast-Folge von Moderator Daniel Boschmann wird's romantisch. Bild: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum; picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON; Only Flags_stock.adobe.com

Der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann ist seit 2016 fester Bestandteil der Sendung. In seinem Podcast "Zahltag" lädt er immer wieder spannende Gäst:innen ein. Und eins ist klar: es gibt immer was zu lachen, so auch diese Woche.

Im Frühstücksfernsehen begeistert Daniel "Boschi" Boschmann stets mit seiner humorvollen Art und auch bei seinen prominenten Podcast-Gästen kommt er gut an. Ausgerechnet zu einer Schauspielerin aus dem SAT.1-Kosmos hat der Moderator eine besondere Beziehung, bei der jeder gemeinsame Abend einem "epischen Triumphmarsch" gleicht, wie er zu Beginn der neuen Podcast-Folge schwärmt.

Flirten vor laufender Kamera? "Wenn sie ihr Lachen anschmeißt, dann wird Lebensfreude greifbar". In der letzten Folge von "Zahltag" kommt Boschi aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Wer einen Leuchtturm der guten Laune in der grauen Winterzeit braucht, sollte ihre Nähe suchen." Doch von wem ist hier die Rede? Diese Woche ist die ehemalige "Landarztpraxis"-Schauspielerin Caroline Frier zu Gast bei Boschi und von seinen sehr emotionalen, wenn auch hochgestochenen, Worten fast "zu Tränen" gerührt. Auf die zahlreichen Komplimente meint sie: "Ich war ja eh ein bisschen in dich verliebt, aber jetzt ist es noch mal eine kleine Schockverliebtheit." Sie fragt ihn sogar ganz direkt, wenn auch mit Augenzwinkern: "Wann willst du einziehen?". Das "Flirten" geht weiter, denn auch Boschi selbst erwidert, dass er schon etwas in Caro "verknallt" sei und fügt noch hinzu "Mit dir gehe ich überall hin." Klar bei der Schwärmerei handelt es sich natürlich größtenteils um Spaß, denn beide sind glücklich vergeben. Auch in der restlichen Folge wird viel gelacht, auch wenn sie über ernstere Themen wie die Gender-Pay-Gap diskutieren. Gegen Ende des Podcasts kommen die beiden noch auf die neue Serie von Caro zu sprechen und hier plaudert die Schauspielerin ganz schön aus dem Nähkästchen.

Beim "Frier und Fünfzig"-Dreh: Ausgeraubt auf offener Straße Im Laufe des Podcasts erzählt Caro nämlich, dass sie im vergangenen Jahr nach einem Drehtag von "Frier und Fünfzig" von einem "kleinen, dicken, weißen Mann" ausgeraubt wurde. Mutig läuft sie dem Täter hinterher und schafft es, ihn zu stellen. Doch der Anblick lässt sie stutzen, denn das Gesicht des Räubers kennt sie ziemlich gut. Es handelt sich hier nämlich um niemand anderen als ihre Schwester, Annette Frier, die sich im Zuge des ersten Aprils gerne mal einen Spaß erlaubt. Übrigens: Wie es unter Schwestern üblich ist, kommt es auch zwischen Caro und Annette Frier mal zu Diskussionen. Wie amüsant die beiden damit umgehen, erfährst du hier. Diese humorvolle Dynamik der beiden Schwestern wird auch auf dem Bildschirm greifbar. In der Serie der beiden machen sie keinen Halt vor Themen, die von der Gesellschaft teilweise noch als Tabu angesehen werden, sondern sprechen diese offen an und verpacken sie mit Humor. Daniel selbst ist großer Fan von "Frier und Fünfzig" und sagt abschließend: "Bitte mehr Frauen im Best-Ager-Alter mit Kopf, Seele, normaler Figur, let's go!"

Weitere lustige Einblicke aus der Podcast-Folge von Boschi und Caroline Frier:

