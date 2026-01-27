Beauty-Routine beim Morgenmann "Ich habe nichts machen lassen": Daniel Boschmann über Schnappschuss mit Megalippen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann beim 50. Filmball in München. Bild: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beim Deutschen Filmball trifft sich traditionell die Crème de la Crème der deutschen Filmwelt. Doch den wohl charmantesten und humorvollsten Moment des Abends lieferte kein klassischer Leinwand-Star, sondern "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel "Boschi" Boschmann. Mit viel Selbstironie kommentierte er im exklusiven Gespräch mit Joyn ein Foto, das ihn mit einer besonders auffälligen Lippenpartie zeigt.

Daniel Boschmann beim Deutschen Filmball Trotz jahrelanger TV-Präsenz gesteht der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator offen, dass der Filmball für ihn eine echte Premiere ist. "Das ist wirklich mein erstes Mal", verriet er im Interview mit Joyn. Die Einladung zu dem Event verdanke er seiner Synchronrolle für den neuen Disney-Weihnachtsfilm "Bestes Weihnachten Ever", in dem er das knuddelige Stoffreste-Wesen Doodle spricht. Trotz seiner jahrelangen TV-Präsenz bleibt er bodenständig und gibt zu, sich zwischen all den Filmstars fast ein wenig fehl am Platz zu fühlen. "Es ist tatsächlich total bizarr", sagt er im Interview. Er habe sich als "der Moderator unter all den Größen" gefühlt und scherzte, er würde "schnell vom Teppich gekehrt", sobald Schauspiel-Legenden wie Uschi Glas oder Iris Berben auftauchen. Diese sympathische Bodenständigkeit macht ihn wohl auch beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Publikum so beliebt.

Beauty-Routine statt Beauty-OP: Daniel Boschmann erklärt seinen auffälligen Lippen-Look Der eigentliche Clou des Abends war jedoch die Konfrontation mit einem Schnappschuss, der den Moderator mit surreal wirkenden, gigantisch aufgepumpten Lippen zeigt. Wo andere vielleicht peinlich berührt ausgewichen wären, bewies Daniel Boschmann echte Entertainer-Qualitäten - und präsentierte mit der Souveränität eines erfahrenen Medienprofis seine ganz persönliche "Beauty-Routine".

Daniel Boschmanns humorvoll überspitzter Lippen-Look. Bild: Joyn