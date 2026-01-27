Beauty-Routine beim Morgenmann
"Ich habe nichts machen lassen": Daniel Boschmann über Schnappschuss mit Megalippen
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Beim Deutschen Filmball trifft sich traditionell die Crème de la Crème der deutschen Filmwelt. Doch den wohl charmantesten und humorvollsten Moment des Abends lieferte kein klassischer Leinwand-Star, sondern "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel "Boschi" Boschmann. Mit viel Selbstironie kommentierte er im exklusiven Gespräch mit Joyn ein Foto, das ihn mit einer besonders auffälligen Lippenpartie zeigt.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und sonntags ab 9 Uhr
Daniel Boschmann beim Deutschen Filmball
Trotz jahrelanger TV-Präsenz gesteht der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator offen, dass der Filmball für ihn eine echte Premiere ist. "Das ist wirklich mein erstes Mal", verriet er im Interview mit Joyn. Die Einladung zu dem Event verdanke er seiner Synchronrolle für den neuen Disney-Weihnachtsfilm "Bestes Weihnachten Ever", in dem er das knuddelige Stoffreste-Wesen Doodle spricht. Trotz seiner jahrelangen TV-Präsenz bleibt er bodenständig und gibt zu, sich zwischen all den Filmstars fast ein wenig fehl am Platz zu fühlen.
"Es ist tatsächlich total bizarr", sagt er im Interview. Er habe sich als "der Moderator unter all den Größen" gefühlt und scherzte, er würde "schnell vom Teppich gekehrt", sobald Schauspiel-Legenden wie Uschi Glas oder Iris Berben auftauchen. Diese sympathische Bodenständigkeit macht ihn wohl auch beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Publikum so beliebt.
Beauty-Routine statt Beauty-OP: Daniel Boschmann erklärt seinen auffälligen Lippen-Look
Der eigentliche Clou des Abends war jedoch die Konfrontation mit einem Schnappschuss, der den Moderator mit surreal wirkenden, gigantisch aufgepumpten Lippen zeigt. Wo andere vielleicht peinlich berührt ausgewichen wären, bewies Daniel Boschmann echte Entertainer-Qualitäten - und präsentierte mit der Souveränität eines erfahrenen Medienprofis seine ganz persönliche "Beauty-Routine".
Mit einem Augenzwinkern stellte er klar: "Ich habe nichts machen lassen". Das Fundament für diesen bemerkenswerten Look liege schlichtweg in seinem Lebensstil, denn laut dem "Frühstücksfernsehen"-Star sei "das alles gute Ernährung".
Ergänzt werde dieser Effekt durch eine minimalistische Kosmetik-Nutzung, da es sich laut dem Moderator lediglich um "nur einen kleinen Lipgloss" handele. Den entscheidenden Unterschied mache jedoch eine eiserne Disziplin in Sachen Selbstfürsorge, getreu seiner goldenen Regel: "Pflege, Pflege, Pflege".
Statt auf chirurgische Eingriffe setzt Daniel Boschmann außerdem auf maximale Hydrierung: "Ich gehe immer trinken, trinken, trinken ist ganz wichtig". Mit einem Augenzwinkern schloss er sein humorvolles Plädoyer für Natürlichkeit ab: "Und noch mal: ich habe nichts machen lassen - dafür stehe ich mit meinem Namen".
Mehr entdecken
Die Outfits des neuen Jahres
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Januar: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Steht sie bald an Matzes Seite?
Neue Moderatorin? So reagiert Alina Merkau auf ihre Konkurrentin
Kleine Macken
Alina Merkau: Dieses Körperteil mag sie an sich gar nicht
Zum Start ins neue Jahr einschalten!
Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Januar
Neues Traumhaus
Neues Traumhaus auf Ibiza: Alina Merkau ist erneut umgezogen
Horoskop-Queen im Porträt
Kirsten Hanser im Porträt: Astrologie, Coaching und ganzheitliche Beratung
Lerne sie besser kennen
"SAT.1-Frühstücksfernsehen: Moderatorin Marlene Lufen im Porträt
Das erwartet uns im neuen Jahr
Kirsten Hanser: "2026 ist der Einstieg in eine neue Ära"
Thema des neuen Podcasts
"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Stars schwärmen wie Teenies für Henning Baum