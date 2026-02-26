Dating mit 55 "Mir fehlt was": "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen spricht über ihr Liebesleben Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Buzzwoo Moderatorin Marlene Lufen ist seit 2019 Single. Bild: picture alliance / AAPimages/Lueders

Sie genießt ihr Leben und trotzdem fehlt etwas. "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen spricht ungewohnt offen über ihr Liebesleben und darüber, warum es mit Mitte 50 nicht mehr so leicht ist, sich zu verlieben.

Mit Mitte 50 noch einmal die große Liebe finden? Genau darüber sprechen Marlene Lufen und Désirée Nosbusch in der aktuellen Folge des Podcasts "M wie Marlene". Beide sind Mütter erwachsener Kinder, beide haben gescheiterte Ehen hinter sich - und beide wissen, dass Beziehungen jenseits der 50 anders funktionieren als mit 25.

Marlene Lufen spricht über Liebe nach der Trennung Für eine Freundin von Marlene ist die Sache eindeutig: "Die sagt 'Für mich ist das Thema abgehakt, ich brauche keinen Mann in meinem Leben'." Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin sieht das jedoch anders. "Ich finde, eine Zweisamkeit ist eigentlich was sehr Schönes und auch, wenn ich jetzt mein Leben superdoll genieße, gab auf jeden Fall Phasen, wo ich dachte, mir fehlt was.” 22 Jahre war sie mit Claus Lufen verheiratet, 2019 folgte die Trennung. Heute ist sie Single.

Auch Désirée Nosbusch hat in Beziehungen Brüche erlebt. Ihre Ehe mit Harald Kloser dauerte von 1991 bis 2002. Später sagte sie, lange geglaubt zu haben, eine vergleichbare Nähe nicht noch einmal zu finden. 2018 heiratete sie Tom Bierbaumer. Inzwischen ist auch diese Beziehung wieder beendet. Beide sind sich einig: Späte Liebe ist komplizierter. "Finden ist weniger leicht als mit Mitte 20, wo du jedes Wochenende jemanden Spannendes findest." Selbst wenn es funkt, passe es nicht immer. Nosbusch erinnert sich an einen Mann, bei dem sie dachte: "Wow, gibt es das so?" Doch er war glücklich verheiratet.

Marlene Lufen gibt zu: "Kein Typ für Dating-Apps" Hinzu kommt das Thema Zugeständnisse. "Weil natürlich möchte man Kompromisse machen und man möchte eine Zweisamkeit leben", sagt Lufen. Doch Nosbusch warnt: "Ich habe so oft Kompromisse gemacht. Und während ich sie machte, zu mir selbst gesagt 'Jaja, ich würde das jetzt eigentlich nicht machen, aber ich mache das jetzt, ich breche mir ja keinen Zacken aus der Krone dabei'.” Die Folge? "Es staut sich, dann ist es wie so ein Mülleimer, den man nicht leert. Und auf einmal ist dieser Mülleimer voll und dann läuft er über, und man weiß gar nicht mehr, was es zum Überlaufen gebracht hat." Desillusioniert ist Marlene Lufen trotzdem nicht. "Ich bin kein Typ für Dating und Dating-Apps", sagt sie. Doch sie betont:

Ich glaube an das Leben und die Liebe und das Schicksal und was auch immer passieren wird. Marlene Lufen