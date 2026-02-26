Rückblick So sah "Die Chefin"-Star Tatja Seibt vor 30 Jahren aus Veröffentlicht: Vor 33 Minuten von Sylvia Loth Vor "Friesland - Haifischbecken" und "Die Schefin": Wie sah Tatja Seibt früher aus? Bild: IMAGO / United Archives / ZDF / Willi Weber

Tatja Seibt steht für starke Rollen, Haltung und Ausdauer. Schon früh machte sie Karriere auf großen Theaterbühnen und wurde 1982 mit ihrer Darstellung in Musils "Die Schwärmer" Schauspielerin des Jahres. Ihren Durchbruch im Film feierte sie in den Achtziger und Neunziger Jahren.

Mit über 80 Jahren übt Tatja Seibt nach wie vor ihren Traumberuf aus. Die in Breslau geborene Schauspielerin steht auch im hohen Alter vor der Kamera. Aktuell ist sie Freitag ab 20:15 Uhr als Rechtsmedizinerin Dr. Inge Rüders in den neuen Folgen von "Die Chefin", an der Seite von Katharina Böhm (61) zu sehen.

Frühe Karriere Nach einer klassischen Schauspielausbildung Anfang der 1970er-Jahre in Hannover, folgten Engagements an Theatern in Pforzheim, Berlin, Wien, Basel und Zürich. 1982 wurde sie von der Fachzeitschrift "Theater heute" zur Schauspielerin des Jahres gekürt. 1986 folgte die Kainzmedaille der Stadt Wien. In den 1980er Jahren sammelte sie erste Erfahrungen im TV. Ihre erste große Filmrolle erhielt sie 1986 im biografischen Drama "Wahnfried". Sie glänzt darin als Cosima Wagner, der zweiten Ehefrau des Komponisten Richard Wagner. Die deutsch-französische Produktion handelt von der leidenschaftlichen, aber gesellschaftlich skandalösen Beziehung zwischen Richard Wagner und Cosima von Bülow. Zu Beginn ist diese noch mit dem bekannten Dirigenten Hans von Bülow verheiratet und Mutter von vier Kindern. Nach ihrer Scheidung und seit Beginn ihrer zweiten Ehe lebte sie im Haus "Wahnfried" in Bayreuth. Der Film feierte bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere. Auch der Spielfilm "Kinder der Nacht" (1996) wurde von der Kritik gefeiert. Darin spielt sie die Mutter der Psychologin Meret (Natalia Wörner), die eine Liebesbeziehung mit ihrem Bruder Boris (Matthias Paul) führt. Obwohl die Eltern die beiden gewaltsam auseinandergerissen haben, finden die Liebenden nach elf Jahren wieder zueinander und es entbrennt erneut ein Kampf zwischen, Liebe, Lust und Wut …

Lisa (Tatja Seibt) und Alexander (Joachim Bliese) spielten 1996 in dem Drama "Kinder der Nacht" die Eltern der Protagonistin. Bild: imago images / United Archives

So sah Tanja Seibt Anfang der 2000er aus Schauspielerinnen Chariklia Baxevanos (l.) und Tatja Seibt (r.) während der Voraufführung "37 Ansichtskarten" am Kurfürstendamm, Berlin 2005. Bild: IMAGO / Scherf

Bekannte Filme mit Tatja Seibt Im Laufe ihrer langjährigen Karriere spielte Tatja Seibt (81) in einigen großen Erfolgen mit. Dazu zählt "Sein letztes Rennen" (2013) mit Didi Hallervorden (90), in dem sie dessen Frau Margot Averhoff spielt. In der Tragikomödie "Der geilste Tag" (2016), bei der Florian David Fitz Regie führt, übernahm sie die Rolle der Mutter. Im düster-poetischen Drama "Homesick" über Einsamkeit, Schuld und innere Abgründe, glänzt sie in einer prägnanten Nebenrolle. Im stillen Drama "This is Love" über Nähe, Verlust und emotionale Abhängigkeiten innerhalb einer Familie, übernahm sie die Rolle der zurückhaltenden, aber prägenden Mutterfigur, die mit ihrer Präsenz und inneren Spannung viel zwischen den Zeilen erzählt.

Katharina Lorenz und Tatja Seibt (v.l.) posieren für die Kameras. Bild: imago images / Coldrey

Serien über Serien Gefühlt gibt es kaum eine deutsche Serie, in der Tatja Seibt noch nicht mitgewirkt hat. Ihr Schaffenswerk ist so lang, dass man sich beinahe die Augen reiben muss. Es reicht von "In aller Freundschaft" über "Großstadtrevier", "SOKO Wismar" und "Polizeiruf 110", bis hin zu verschiedenen "Tatort"-Episoden, zuletzt in "Borowski und das ewige Meer" (2024). Vielen ist sie als die Jana Nielsen im deutschen Hit "Dark" (2017 bis 2019) bekannt. Darin ist sie als Ehefrau von Tronte und Mutter von Ulrich und dem verschwundenen Mads Nielsen zu sehen.