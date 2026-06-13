Podcast "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau bezeichnet sich selbst als MILF - So reagiert ihr Ehemann Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Claudia Frickel So verrückt war Alina Merkaus erste Party auf Ibiza. Bild: IMAGO / Revierfoto, Adobe Stock/Sweetrose official

Zu viel Tequila, eine ungewohnte Rolle als MILF und ein Feeling wie mit Mitte 20: "Ein geiles Erlebnis" war die erste Ibiza-Party für "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau und ihren Mann Rael - ganz ohne Nebenwirkungen blieb der Abend aber nicht.

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Vor lauter Euphorie: Alinas fatale Entscheidung Kurz vor 11 Uhr abends auf Ibiza: Die Open-Air-Party im Ushuaïa ist gleich vorbei. Bevor gleich die Lichter angehen und die Musik stoppt, gibt der angesagte Club noch mal Gas. Dampf, Konfetti, die besten Songs - es geht richtig ab. Das ist der Moment, als Alina Merkau eine folgenreiche Entscheidung trifft: "Ich lehne Shots eigentlich immer ab", sagt sie und rauft sich die Haare. "Aber ich war so euphorisiert, dass ich gesagt habe: Ich nehme den Tequila." Um 11 Uhr ist dann Schluss - und wenige Minuten später ist der Club menschenleer. Gut für Alina: "Wir waren um halb zwölf zu Hause." Die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin ist so erschlagen, dass sie sich zu ihrem Sohn ins Bett legt und direkt einschläft. Noch im Partykleid wacht sie um 2 Uhr auf und zieht ins Schlafzimmer um. Für Alina und Rael war es die erste richtige Party auf der Insel. Ibiza gilt seit Jahrzehnten als eines der bekanntesten Ziele für Nachtschwärmer:innen und zieht vor allem im Sommer Feiernde aus aller Welt an. "Meine Fresse", sagt Alina im Podcast "Out Of Office - Ein Jahr auf Ibiza mit Alina und Rael". Ganze Gruppen von Mädels und Jungs reisen an, um tagelang Party zu machen, "bis es scheppert", wundert sich die Moderatorin.

Nach zehn Monaten die erste Partynacht für Alina Alina Merkau und ihre Familie leben seit zehn Monaten auf Ibiza. Doch erst jetzt gehen die SAT.1-Moderatorin und ihr Mann Rael richtig feiern. "Wir haben hier bisher ein ruhiges Dorfleben gehabt", erzählt sie - damit war es aber am Partyabend vorbei. Zusammen mit Freunden von Rael stürzen sie sich ins Nachtleben, schon auf der Fahrt mit allem, was dazugehört: mitsingen zu lauter Musik, am Supermarkt Halt machen. Während Rael alle herumkutschiert, glühen die anderen vor. "Dass man überhaupt im Auto sitzt und Alkohol trinkt - das ist ja Ewigkeiten her", kichert die 40-Jährige. "Ihr habt euch wirklich benommen wie Mitte-20-Jährige", stichelt ihr Mann.

"Etwas ältere heiße Maus" oder eine MILF? Alina und Rael sind sich nicht einig Um halb neun landen sie im Ushuaïa - auf Einladung von DJ Butch, mit dem sie sich auf der Insel angefreundet haben. Die Party läuft da schon seit 5 Uhr nachmittags, und die Stimmung ist top. Alina hat Glück: Weil sie den DJ kennt, muss sie sich nicht in die Menge quetschen, sondern kann auf der Bühne tanzen. Sonst "sieht man dort immer nur heiße Mäuse mit langen blonden Haaren", grinst die Moderatorin. Ehemann Rael kontert charmant: "Du bist halt eine etwas ältere heiße Maus." Aber für Alina ist klar: "Ich war eine MILF, eine DJ-MILF". Sie sagt lachend:

Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das auf meine alten Tage noch erlebe. Alina Merkau

Alinas eindeutiges Fazit zur Partynacht Mit ein paar Tagen Abstand zieht sie im Podcast ein Fazit: "Wir hatten einen Bombenabend." Hat sie jetzt Blut geleckt und will bald wieder in einem der großen Clubs feiern gehen? Eher nicht: "Das brauche ich nicht unbedingt zeitnah noch mal", kommentiert sie trocken. Trotz des tollen Abends fällt Alinas Fazit zum Party-Erlebnis eindeutig aus:

Das kann man schon mal machen - aber Ibiza hat viel mehr zu bieten. Alina Merkau

Im Podcast plaudern Alina Merkau und Rael Hoffmann auch über die extrem hohen Preise im Club und darüber, dass alle Besucherinnen den gleichen Look tragen. Außerdem unterhalten sie sich über Alinas Besuch bei einer Kartenlegerin, die Vorteile des Älterwerdens und die Tatsache, dass man Deutsche sofort am Outfit erkennt.

Hier kannst du "Out of Office - Ein Jahr auf Ibiza" anhören Den Podcast von "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau und ihrem Ehemann Rael Hoffmann kannst du normalerweise einmal pro Woche anhören. Darin berichten die beiden von ihrem Familienalltag auf der Baleareninsel. Neue Folgen von "Out of Office - Ein Jahr auf Ibiza" gibt es meistens am Donnerstag. Du findest die Episoden auf allen Podcast-Plattformen.