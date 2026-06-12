zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Schon im Fußballfieber?

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Karen Heinrichs mit überraschender WM-Beichte

Aktualisiert:

von C3 Newsroom

Matthias Killing und Karen Heinrichs tauschen sich in ihrem Podcast darüber aus, wie unterschiedlich sie auf den WM-Start blicken.

Bild: SAT.1

Matthias Killing fiebert dem Auftaktspiel entgegen, während Karen Heinrichs die Begeisterung noch nicht ganz teilt. Im gemeinsamen Podcast "Redebedarf - mit Karen und Matze" sprechen die beiden über Fußball, Familientraditionen und warum bei Karin das WM-Gefühl nicht aufkommen möchte.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr

Noch bevor der erste Ball rollt, gehen die Meinungen bereits auseinander. Während sich Matthias Killing kaum bremsen kann, blickt Karen Heinrichs dem Start der Fußball-WM deutlich gelassener entgegen.

Im gemeinsamen Podcast "Redebedarf - mit Karen und Matze" sprechen die beiden Moderatoren des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" über ihre ganz persönlichen WM-Gefühle. Schnell wird klar: Die Vorfreude könnte unterschiedlicher kaum sein.

Matthias Killing zählt schon die Stunden

Der 46-Jährige plant gemeinsam mit seinem Sohn bereits die ersten Fernsehabende und fiebert dem Eröffnungsspiel entgegen. Besonders die gemeinsame Zeit macht das Turnier für ihn so besonders. Selbst wenn am nächsten Morgen Schule ansteht, soll die erste Partie unbedingt geschaut werden - wenn sein Sohn das möchte.

Die Begeisterung kann er kaum verbergen:

Ist dir damit beantwortet, was diese Fußball-WM für mich bedeutet? Ich freue mich darauf wie ein Schnitzel!

Matze

Auch das familieneigene Tippspiel gehört für ihn fest zur Weltmeisterschaft dazu. Dort wird nicht einfach geraten – der Sportfan möchte die Spiele genau analysieren und möglichst als Sieger hervorgehen.

Karen Heinrichs vermisst das besondere Gefühl bei der WM

Bei Karen Heinrichs sieht die Sache aktuell noch anders aus. Die Moderatorin gibt offen zu, dass sie diesmal deutlich weniger Fußball-Leidenschaft verspürt als bei früheren Turnieren.

Ich habe übrigens in dieser Fußball-WM so wenig Leidenschaft wie noch nie.

Karen Heinrichs

Im Vergleich zur Heim-WM 2006 fehlt ihr derzeit das große Kribbeln. Matthias Killing aka Matze überrascht das nicht: Für ihn bleibt die Weltmeisterschaft 2006 bis heute etwas ganz Besonderes.

Dabei erinnert sich seine Kollegin durchaus an Zeiten, in denen sie völlig im Fußballfieber war. Während ihrer Zeit beim Radio ging ihre Begeisterung sogar so weit, dass sie einem Nationalspieler einen ganz besonderen Platz widmete. Die Beichte kommt völlig unerewartet:

Es gab Fußball-WMs, Matze, da hab ich im Radio, als ich da noch gearbeitet hab, mir einen Schweinsteiger-Schrein aufgebaut.

Karen Heinrichs

Noch mehr zu Karen Heinrichs?

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatoren: Vielleicht kommt das WM-Gefühl noch

Trotz aller Unterschiede sind sich die beiden "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Stars in einem Punkt einig: Oft entwickelt sich die besondere Turnierstimmung erst mit den ersten Spielen. Während Matthias Killing bereits Spielpläne studiert und über Anstoßzeiten diskutiert, nimmt Karen Heinrichs die Sache noch etwas gelassener. So entspannt, dass sie aktuell nicht einmal alle internationalen Torjäger auf dem Schirm hat.

"Ich weiß noch nicht mal richtig, wer da die Stars sind. Da gibt es doch diesen einen Blonden mit dem Schnorres. Das sieht ganz witzig aus“, erzählt sie mit einem hörbaren Schmunzeln. Ob das WM-Fieber bei Karen Heinrichs mit dem Turnierstart doch noch ausbricht? Matze dürfte jedenfalls alles daransetzen, seine langjährige Kollegin in den kommenden Wochen noch anzustecken.

Mehr entdecken

Karen Heinrichs verrät: So wenig war sie noch nie im WM-Fieber