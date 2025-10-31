Herbst-Styles

"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Oktober: Die Outfits der Moderator:innen von heute

Aktualisiert:

von Joyn Redaktion

Unser Moderationsteam aus dem "SAT.1 Frühstücksfernsehen" mit Daniel Boschmann, Matthias Killing, Chris Wackert, Karen Heinrichs, Benjamin Bieneck und Alina Merkau.

Bild: SAT.1

Style-Highlights im Oktober: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Herbstliche Farben und kuschelige Stoffe machen Lust auf die neue Saison.

Die Outfits vom 31. Oktober 2025

Marlene:

Bluse: OPUS

Rock: MARC CAIN

Ohrring: PANDORA

Stiefelette: Tamaris

Benji:

Polo: emilio adani

Ina:

Strickshirt: ZABAIONE

Rock: STEILMANN

Caro:

Bluse: DESOTO

Ohrring: sweet deluxe

Jenny:

Kleid & Ohrring: TOP VINTAGE

Domi:

Shirt: MARC CAIN

Short: RIANI

Strumpfhose: FALKE

Christoph:

Anzug: emilio adani

Die Outfits vom 30. Oktober 2025

Marlene:

Langarmshirt: MARC CAIN

Jeans: CAMBIO

Benji:

Polo & Hose: emilio adani

Ina:

Pullover: XANDRES

Caro:

Pullover: MARC CAIN

Hose: MARC AUREL

Jenny:

Pullover: TOP VINTAGE

Hose: MARC AUREL

Ohrringe: CAJOY

Christoph:

Anzug: emilio adani

Hemd: OLYMP

Die Outfits vom 29. Oktober 2025

Marlene:

Kunstlederhose: someday

Pumps: Tamaris

Ohrringe: PANDORA

Armreifen: PANDORA

Jule:

Kleid: TOPVINTAGE

Caro:

Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Jenny:

Kleid: TOPVINTAGE

Ohrringe: TOPVINTAGE

Die Outfits vom 28. Oktober 2025

Warme Farben für kalte Tage!

Bild: SAT.1

Marlene:

Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Jeans: miss goodlife

Ohrringe: COEUR DE LION

Jule:

Pullover: XANDRES

Rock: heine

Caro:

Bluse: DESOTO

Jenny:

Leo-Overshirt: LECOMTE

Leo-Jeans: LECOMTE

Die Outfits vom 27. Oktober 2025

Einen schönen Wochenstart wünschen Benji und Marlene!

Bild: SAT.1

Marlene:

Strickpullover: MARC AUREL

Ohrringe: CAJOY

Benji:

Hemd: ETERNA

Jule:

Shirt: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Rock: frogbox GOES HOLLYWOOD

Ohrringe: CAJOY

Caro:

Polo: MARC CAIN

Jenny:

Strickpullover: XANDRES

Hose: MARC CAIN

Die Outfits vom 26. Oktober 2025

Daniel:

Hemd: ETERNA

Die Outfits vom 25. Oktober 2025

Kyra:

Cardigan: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Marie:

Strickpullover: OBJECT

Leggings: nur die

Ohrring: sweet delux

Die Outfits vom 24. Oktober 2025

Daniel:

Hemd: ETERNA

Philipp:

Anzug: Selected

Rollkragenpullover: Selected

Caro:

Feinstrick: someday

Ohrringe: sweet deluxe

Domi:

Bluse: MARC CAIN

Kunstleder-Rock: KING LOUIE

Sandalen: Steve Madden

Die Outfits vom 23. Oktober 2025

Daniel:

Hemd: ETERNA

Philipp:

Sakko: Selected

Hemd: Q1

Hose: Selected

Bene:

Pullover: Selected

Hose: Selected

Caro:

Bluse: KING LOUIE

Ohrringe: CAJOY

Die Outfits vom 22. Oktober 2025

Helle Farben und weiche Stoffe für einen gemütlichen Start in den Tag!

Bild: SAT.1

Alina:

Pullover: RIANI

Sneaker: SKECHERS

Caro:

Pullunder: RABE

Bluse: RABE

Jeans: RABE

Die Outfits vom 21. Oktober 2025

Dunkle Herbstfarben mit Farbtupfern heben die Stimmung!

Bild: SAT.1

Karen:

Samtweste: KING LOUIE

Bluse: MARC CAIN

Samthose: KING LOUIE

Ohrringe: sweet deluxe

Ein leichter Farben-Mix für die Jungs

Bild: SAT.1

Die Outfits vom 20. Oktober 2025

Hemd: ETERNA

Sneaker: SKECHERS

Sebastian:

Hemd: Q1

Die Outfits vom 19. Oktober 2025

Karen:

Kleid: KING LOUIE

Benji:

Overshirt: OLYMP

Jenny:

Bluse: RABE

Rock: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Ohrringe: CAJOY

Die Outfits vom 18. Oktober 2025

Karen:

Pulli: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Jeans: CROSS JEANS

Sneaker: Floris van Bommel

Mantel: MARC AUREL

Kyra:

Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Jeans: CROSS JEANS

Jacke: MARC AUREL

Marie:

Pullover: LECOMTE

Jeans: heine

Jacke: OPUS

Die Outfits vom 17. Oktober 2025

Heute im Studio: Mix aus Herbstfarben!

Bild: SAT.1

Karen:

Longsleeve: KING LOUIE

Hose: MARC CAIN

Ohrringe: PANDORA

Ina:

Kleid: COMMA,

Caro:

Pullover: ZABAIONE

Jeans: HAILYS

Ohrringe: CAJOY

Marie:

Blazer: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Rock: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Anna / Gute News:

Sweater: VERBAUDET

Rock: VERBAUDET

Stiefel: APPLE OF EDEN

Kyra:

Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Die Outfits vom 16. Oktober 2025

Eine Woche der Einteiler!

Bild: SAT.1

Karen:

Overall: KING LOUIE

Ohrringe: PANDORA

Pumps: Tamaris

Ina:

Bluse: DESOTO

Hose: MARC AUREL

Caro:

Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Die Outfits vom 15. Oktober 2025

Karen:

Kleid: VERBAUDET

Ina:

Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Rock: LECOMTE

Caro:

Hose: TOPVINTAGE

Ohrringe: elli.

Die Outfits vom 14. Oktober 2025

Neuer, gemütlicher Start!

Bild: SAT.1

Karen:

Overall: KING LOUIE

Ohrringe: PANDORA

Ina:

Kleid: TOPVINTAGE

Caro:

Bluse: XANDRES

Hose: XANDRES

Ohrringe: elli.

Die Outfits vom 13. Oktober 2025

Sportlicher Start in den Tag!

Bild: SAT.1

Daniel:

Pullover: ZARA

Ina:

Shirt: RABE

Hose: OPUS

Caro:

Shirt: TOPVINTAGE

Ohrringe: elli.

Die Outfits vom 12. Oktober 2025

Daniel:

Polohemd: ZARA

Simone:

Kleid: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Ohrringe: CAJOY

Die Outfits vom 11. Oktober 2025

Daniel:

Hemd: ZARA

Kyra:

Overall: TOPVINTAGE
Ohrringe: elli.
Sneaker: APPLE OF EDEN

Domi:

Hose: MARC CAIN
Ohrringe: elli.

Die Outfits vom 10. Oktober 2025

Die Jungs wünschen euch ein schönes Wochenende!

Bild: Sat.1

Daniel:

Over-Jacke: ZARA

T-Shirt: ZARA

Benji:

Over-Shirt: DESOTO

Sneaker: PREMIATA

Ina:

Pullover: MARC AUREL

Fake-Lederhose: MARC CAIN

Domi:

Over-Jacke: COMMA,

Hose: COMMA,

Ohrringe: CAJOY

Anna / Gute News:

Cardigan: Vertbaudet

Jeans: Vertbaudet

Sneaker: APPLE OF EDEN

Die Outfits vom 9. Oktober 2025

Flotter Leo-Print für Karen und gemütliches Jeans-Hemd für Benji!

Bild: Sat.1

Karen:

Polohemd: MARC CAIN

Jeans: MARC CAIN

Ohrringe: PANDORA

Benji:

Hemd: DESOTO

Sneaker: PREMIATA

Ina:

Overall: TOPVINTAGE

Bene:

Hemd: DESOTO

Die Outfits vom 8. Oktober 2025

Grün, grün, grün sind alle unsere Kleider!

Bild: Sat.1

Karen:

Bluse: MARC CAIN

Hose: MARC CAIN

Benji:

Polo: ZARA

Hose: DESOTO

Stephanie:

Kleid: TOPVINTAGE

Ohrringe: elli.

Bene:

Overshirt: DESOTO

Hose: DESOTO

Die Outfits vom 7. Oktober 2025

Herbstliche Brauntöne im Studio!

Bild: Sat.1

Karen:

Kleid: MARC CAIN

Ohrringe: CAJOY

Daniel:

Hemd: ZARA

Stephanie:

Bluse: MARC AUREL

Rock: MARC AUREL

Ohrringe: CAJOY

Bene:

Hemd: ZARA

Jeans: ZARA

Sebastian:
Polo: DESOTO

Die Outfits vom 6. Oktober 2025

Karen:

Shirt: COMMA

Lack-Hose: MARC CAIN

Daniel:

Pullover: ZARA

Stephanie:

Kleid: TOPVINTAGE

Sebastian:
Hemd: DESOTO

Die Outfits vom 5. Oktober 2025

Karen:

Strickpulli: COMMA

Cordhose: COMMA

Ohrringe: COEUR DE LION

Chris:

Pullover: ZARA

Bene:

Hemd: PRINCESS GOES HOLLYWOOD

Olcay:

Sweater: CROSS JEANS

Die Outfits vom 4. Oktober 2025

Karen:

Long-Pulli: HAILYS
Ohrringe: COEUR DE LION

Chris:

Kurz-Sweater: ZARA

Kyra:

Latzhose: TOPVINTAGE
Stiefelette: APPLE OF EDEN

Marie:

Strick-Polo: heine

Shorts: CROSS JEANS

Ohrringe: CAJOY

Die Outfits vom 2. Oktober 2025

Karen:

Hosenanzug: MARC CAIN

Ohrringe: COEUR DE LION

Sneaker: Floris van Bommel

Chris:

T-Shirt & Jeans: ZARA

Caro:

Shirt: ZABAIONE

Jeans: CROSS JEANS

Ohrringe: Cajoy

Bene:

Pullover: XANDRES

Hose: ZARA

Die Outfits vom 1. Oktober 2025

Eleganter Start in den Herbst!

Bild: Sat.1

Karen:

Kleid: RIANI

Ohrringe: COEUR DE LION

Chris:

T-Shirt & Overshirt: ZARA

Caro:

Shirt: ZABAIONE

Hose: TOP VINTAGE

Ohrringe: Cajoy

Bene:

Langarmshirt: ZARA

