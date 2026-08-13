Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Rezept für den perfekten Pfirsich-Himbeer-Kuchen
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Fruchtig, frisch und wie gemacht für warme Tage: Dieser Pfirsich-Himbeer-Kuchen bringt den Sommer auf den Teller.
Der Pfirsich-Himbeer-Partykuchen aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
Menge: 8-12 Stücke
Dauer: 1 Stunde
Schwierigkeit: 2/5
Zutaten:
250 g Weizenmehl
2 TL Backpulver
200 g Zucker
120 g geschmolzene Butter
2 Eier
250 g griechischer Joghurt
1 TL Vanilleextrakt
250 g Himbeeren, frisch oder TK
3 Pfirsiche
Puderzucker zum Bestäuben
Zubereitung:
Den Backofen vorheizen und eine Springform einfetten bzw. mit Backpapier auslegen.
Mehl und Backpulver in einer Schüssel vermischen.
Zucker, geschmolzene Butter und Eier in einer zweiten Schüssel glatt verrühren.
Griechischen Joghurt und Vanilleextrakt hinzufügen und gut unterrühren.
Die Mehlmischung nach und nach unterheben, bis ein glatter Teig entsteht.
Den Teig in die vorbereitete Form füllen. Die Pfirsiche in Spalten schneiden. Zusammen mit den Himbeeren gleichmäßig auf dem Teig verteilen und leicht eindrücken.
Den Kuchen etwa 45 bis 50 Minuten backen, bis er goldbraun ist und die Stäbchenprobe sauber ausfällt.
Den Kuchen vollständig abkühlen lassen und nach Belieben vor dem Servieren mit etwas Puderzucker bestäuben.
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Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
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