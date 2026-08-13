Aus der Sendung
Fruchtiger Genuss im Glas: Das Pflaumenmarmelade-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Selbst gemacht schmeckt es einfach am besten! Dieses Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zeigt dir, wie du schnell und einfach leckere Pflaumenmarmelade zubereitest.
Das Rezept Pflaumenmarmeladen-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
1,5kg reife Zwetschgen
500g Gelierzucker 3 zu 1
Saft einer Zitrone
Zubereitung:
Zwetschgen entkernen und klein schneiden oder im Mixer pürieren, sodass noch kleine Stücke enthalten sind
In einem Topf 5 Minuten kochen
Dann in Einmachgläser mit Schaubverschluss füllen und verschließen.
Nach dem Füllen noch heiß umdrehen und mindestens 15 Minuten auf dem Kopf stehen lassen. Keine weiteren Gewürze hinzufügen!
Lust auf noch mehr Obst bekommen? Dann dieses Rezept auf jeden Fall etwas für dich!
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