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Aus der Sendung

Fruchtiger Genuss im Glas: Das Pflaumenmarmelade-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Veröffentlicht:

von Joyn Redaktion

So schnell und einfach machst du die Pflaumenmarmelade aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen".

Bild: SAT.1; KI-generiert

Selbst gemacht schmeckt es einfach am besten! Dieses Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zeigt dir, wie du schnell und einfach leckere Pflaumenmarmelade zubereitest.

Das Rezept Pflaumenmarmeladen-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten

  • 1,5kg reife Zwetschgen

  • 500g Gelierzucker 3 zu 1

  • Saft einer Zitrone

Zubereitung:

  1. Zwetschgen entkernen und klein schneiden oder im Mixer pürieren, sodass noch kleine Stücke enthalten sind

  2. In einem Topf 5 Minuten kochen

  3. Dann in Einmachgläser mit Schaubverschluss füllen und verschließen.

  4. Nach dem Füllen noch heiß umdrehen und mindestens 15 Minuten auf dem Kopf stehen lassen. Keine weiteren Gewürze hinzufügen!

Lust auf noch mehr Obst bekommen? Dann dieses Rezept auf jeden Fall etwas für dich!

Videoclip
SAT.1-Frühstücksfernsehen

So schmeckt der Sommer: Ratzi-Fatzi Obstkuchen

Verfügbar auf JoynVideoclip • 03:42 Min • Ab 12

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