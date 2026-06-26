Temperaturen von teils über 40 Grad: Die aktuelle Hitzewelle in Deutschland erreicht am Wochenende ihren Höhepunkt. Während viele Angestellte in Büroräumen schwitzen müssen, sind die Moderator:innen vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" bestens vorbereitet.

Für Erfrischung wird gesorgt

Seit März vergangenen Jahres läuft das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" an sieben Tage die Woche. Während für viele Angestellte am Freitagabend das Wochenende ruft, gehen die Hosts auch am Wochenende ihrer täglichen Arbeit nach. Wie bereiten sich die Moderator:innen auf den Höhepunkt der Hitzewelle vor? Wir haben nachgefragt.

Eine Verantwortliche vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" versicherte uns gegenüber, dass das Team bestens vorgesorgt hat. Einige Teile der Sendungen seien im Außenset geplant, doch für ausreichenden Sonnenschutz ist gesorgt. Vor Ort wird es Pavillons geben sowie kühle Getränke und kleine Pools, die für Erfrischung sorgen. Zwischendurch hat die Crew natürlich auch die Möglichkeit, sich im Innenset aufzuhalten.