Auf manche Nachrichten von "Fans" kann Alina Merkau gerne verzichten.

Alina Merkau kennt man stets lächelnd aus dem "SAT.1 Frühstücksfernsehen". Aber bei diesem Thema vergeht ihr die gute Laune.

Alina Merkau klagt über sexualisierte Nachrichten

"Es ist grad Blockier-Hochsaison", eröffnet Alina Merkau eine aktuelle Story auf Instagram. Dann folgt eine Abrechnung mit "gruseligen Männern".

Die "SAT.1 Früstücksfernsehen"-Moderatorin berichtet, dass sie momentan besonders viele unangenehme Nachrichten bekomme. Eingeblendete Screenshots zeigen Beispiele. Unterschiedliche Männer schreiben anzügliche Kommentare zu ihrem Aussehen, fragen nach Bikinifotos und Bildern ihrer Füße.

"Was denken diese Männer, was daraus resultiert? Was soll da jetzt entstehen zwischen uns?", fragt Alina sich fassungslos.