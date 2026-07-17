Aus der Sendung
Aprikosen-Tarte mit Quark: Das leckere Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Du bist auf der Suche nach einem frischen Kuchen fürs Sommerfest? Dann solltest du das Aprikosen-Tarte-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" unbedingt ausprobieren.
Das Aprikosen-Tarte-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
Menge: 1 Tarte (ca. 8 Stück), Dauer: ca. 75min, Schwierigkeit: 2/5
Zutaten für den Teig
350g Mehl
125g kalte Butter
70g Zucker
1 Ei
1 Prise Salz
Zutaten für die Füllung
250g Quark
100g Schmand oder Crème fraîche
1 Ei
40g Zucker
1 TL Vanilleextrakt
5 bis 6 frische Aprikosen
Agavendicksaft
Zubereitung
Mehl, Zucker, Salz, Butter und Ei zu einem glatten Mürbeteig verkneten. Ca. 50g von dem Teig abteilen. Beide Teile in Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten kaltstellen.
Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
Die große Teigkugel ausrollen und eine Tarteform damit auskleiden.
Quark, Crème fraîche (oder Schmand), Ei, Zucker und Vanille verrühren.
Die Creme auf den Boden geben.
Aprikosen halbieren, entsteinen und auf der Creme verteilen. Mit etwas Agavendicksaft beträufeln.
Den restlichen Teig als Streusel auf den Kuchen bröseln.
Die Tarte 35 bis 40 Minuten goldgelb backen.
Vor dem Servieren etwas abkühlen lassen.
Tipp:
Die Tarte schmeckt auch mit Pfirsichen oder Nektarinen hervorragend.
Probiere auch diese Blitz-Rezepte von Stefano Zarrella
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