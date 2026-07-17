"Normal groß geworden" "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Diego Pooth sieht in Vorurteilen gegen Promi-Kindern auch eine Chance Aktualisiert: Vor 51 Minuten von C3 Newsroom SAT.1-Frühstücksfernsehen Im Talk: Diego Pooth Videoclip • 06:04 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Diego Pooth gewährt im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" persönliche Einblicke. Im Gespräch mit Alina Merkau erzählt der Sohn von Verona und Franjo Pooth, warum ihn Vorurteile nicht aus der Bahn werfen, weshalb er die USA verließ und wie er sich fernab des berühmten Familiennamens ein eigenes Leben aufbauen möchte.

Aktuell ist Diego Pooth in der ProSieben-Show "Born Famous" zu sehen. Dort erzählen prominente Kinder, wie es ist, mit berühmten Eltern aufzuwachsen. Für den 21-Jährigen ist der Name Pooth dabei Fluch und Segen zugleich.

Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn "Born Famous" im Livestream auf Joyn

Diego Pooth: "Jeder Sohn hat irgendwo eine Mutter" Auf die Frage, wer er ohne den berühmten Nachnamen sei, antwortete Diego zunächst mit einem Schmunzeln: "Jeder Sohn hat irgendwo eine Mutter." Er habe schließlich nie erlebt, wie ein anderes Leben ausgesehen hätte. Deshalb könne er auch keinen Vergleich ziehen. Rückblickend beschreibt er seine Kindheit als erstaunlich normal:

Meine Mutter geht morgens zur Arbeit, kommt abends nach Hause – und zwischendurch war sie mal im Fernsehen. San Diego pooth

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Auch mit seinen Freunden hat der Promi-Status seiner Eltern kaum eine Rolle gespielt. "Ich bin immer noch mit denselben Freunden aus dem Kindergarten befreundet. Da habe ich nie einen Unterschied gemerkt", erzählt der 21-Jährige der Moderatorin Alina Merkau. Natürlich sei es in der Schule hin und wieder zu Sprüchen gekommen. Ein großes Problem sei das für ihn aber nie gewesen. "Es gab da mal Sprüche", sagt er offen und ehrlich.

Aber dann gibt es einen drüber und dann ist das auch aus der Welt geschafft. San Diego Pooth

Deshalb könne er heute sagen: "Ich bin eigentlich relativ normal groß geworden."

Vorurteile? "Eine Chance, das Gegenteil zu beweisen" Dass viele ihn zunächst nur als den Sohn von Verona Pooth wahrnehmen, kennt Diego nur zu gut. Kommentare wie "Hat er überhaupt was drauf?" bekomme er immer wieder mit. Verletzen würden ihn solche Aussagen allerdings kaum. Stattdessen sehe er darin eher einen Ansporn:

Es gibt natürlich die Möglichkeit, vielleicht das Gegenteil zu beweisen. San Diego Pooth

"Bei uns gab es keine Tabuthemen" Besonders dankbar zeigt sich Diego für die Erziehung seiner Eltern Verona und Franjo. Ehrlichkeit sei in der Familie immer selbstverständlich gewesen. Diese Offenheit habe ihn geprägt und helfe ihm heute, mit Kritik und öffentlichem Druck gelassen umzugehen.

Es wurde nie etwas unter den Teppich gekehrt. San Diego Pooth

Diese Offenheit habe ihn geprägt und helfe ihm heute, mit Kritik und öffentlichem Druck gelassen umzugehen.

Sein Vater ist heute "wie ein guter Freund" Inzwischen lebt Diego wieder in Düsseldorf. Dort ist er seinem Vater Franjo näher, der regelmäßig zwischen Düsseldorf und Dubai pendelt. Die beiden verbringen bewusst Zeit miteinander.

Mein Vater ist tatsächlich wie ein guter Freund für mich. San Diego Pooth