Porträt Susanne Holst: Vor der "Tagesschau" moderierte sie das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Joyn Redaktion Susanne Holst moderiert unter anderem die Nachmittagsausgabe der "Tagesschau". Bild: NDR / Thorsten Jander (M)

Seit vielen Jahren prägt Susanne Holst die "Tagesschau" am Nachmittag. Doch früher war sie regelmäßig beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zu sehen - zunächst als Wetterfrosch, dann als Hauptmoderatorin.

Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream auf Joyn

Susanne Holst begleitet die Zuschauer seit mehr als zwei Jahrzehnten durch die Nachrichten - sie zählt zu den vertrautesten Gesichtern der "Tagesschau". Zu sehen ist sie in den Nachmittagsausgaben um 12, 15 und 16 Uhr. Damit zählt sie zu den dienstältesten Moderatorinnen der ARD-Nachrichtensendung. Doch bevor die heute 64-Jährige diese Aufgabe übernahm, gehörte sie zum Team einer anderen täglichen Sendung. Als das "SAT.1‑Frühstücksfernsehen" noch ganz am Anfang stand, war Susanne Holst schon mittendrin - damals als angehende Ärztin. Von 1989 bis 1993 gehörte sie zum Team. Ihr Karriereweg ist gleich in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich: Als ausgebildete Medizinerin schaffte sie den Sprung ins Fernsehen und wechselte später vom lockeren "SAT.1-Frühstücksfernsehen" zu den ernsthaften Nachrichten der ARD-"Tagesschau".

Vom Medizinstudium zum "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Nach ihrem Abitur studierte die 1961 in Hamburg geborene Susanne Holst Humanmedizin in ihrer Heimatstadt. Während ihres Medizinstudiums landete sie eher zufällig beim Fernsehen. Sie suchte einen Nebenjob, und ihr damaliger Freund vermittelte ihr einen bei SAT.1. Zunächst arbeitete sie als Assistentin des Chefs vom Dienst in der Nachrichtenredaktion. Dort kümmerte sie sich unter anderem um Kopien und Termine. Schon bald übernahm sie jedoch weitere Aufgaben. Als der Sender für das neue Frühstücksfernsehen eine Wettermoderatorin suchte, bewarb sie sich - und bekam die Stelle. Damals lief das Format noch unter dem Namen "Guten Morgen mit Sat.1". Morgens präsentierte Holst das Wetter, nachmittags ging sie in die Uni. 1988 erlangte Susanne Holst ihre Approbation, durfte also als Ärztin praktizieren. Eigentlich wollte sie anschließend in eine Klinik wechseln. Weil es zu viele junge Ärzt:innen gab, gestaltete sich der Einstieg schwierig. Also blieb sie dem Fernsehen treu, arbeitete aber nebenbei in einer Hausarztpraxis.

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Als die Produktion der Sendung 1991 von Hamburg nach Berlin verlegt wurde, wollte Hauptmoderator Wolf-Dieter Herrmann nicht mit. Der Sender bot der jungen Ärztin den Job als Moderatorin des beim Frühstücksfernsehen an. Es sollte vorwiegend um Servicethemen rund um Gesundheit, Garten, Haus und Mode gehen. Doch mit dem Beginn des Golfkriegs änderte sich das Format grundlegend: Statt leichter Themen standen beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" plötzlich internationale Krisen im Fokus. Diese Zeit beschrieb sie später gegenüber dem "Deutschen Ärzteblatt" so:

Das war ein knüppelharter Job. Susanne Holst

Für ihre Moderation erhielt Susanne Holst 1991 die "Goldene Kamera" der Zeitschrift "Hörzu". Ihre besondere Stärke: komplizierte Themen so zu erklären, dass sie im Morgenprogramm leicht verständlich bleiben. Insgesamt war die Ärztin von 1991 bis 1993 beim Frühstücksfernsehen zu sehen.

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Was machte Susanne Holst nach dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"? Nach ihrer Zeit beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" moderierte Susanne Holst weitere Sendungen bei SAT.1, nun mit Fokus auf Gesundheit. Dazu gehörte das Magazin "Bleib gesund". Die Wellness-Sendung "Gut drauf" präsentierte sie nicht nur, sondern entwickelte sie auch inhaltlich mit. Außerdem präsentierte sie die Sendung "Menschen" im ZDF. 1996 promovierte Holst, blieb aber dem Fernsehen treu. Zunächst übernahm sie die Moderation von "Alpha-Med" beim Bayerischen Rundfunk. Beim NDR moderierte sie anschließend mehrere Gesundheits‑ und Ratgeberformate, darunter acht Jahre lang "'DAS! tut gut".

"Tagesschau", "Wissen vor acht" und Sachbücher Seit 2001 gehört Susanne Holst zum Moderatorenteam der "Tagesschau" und präsentiert vor allem die Mittags- und Nachmittagsausgaben. Sie ist außerdem in anderen Sendungen zu sehen: Zwischen 2004 und 2012 vertrat sie die damaligen "Tagesthemen"-Moderator:innen Caren Miosga und Tom Buhrow regelmäßig. Im Ersten und beim NDR präsentierte sie gelegentlich weitere Gesundheitssendungen. Darüber hinaus gehört die Medizinerin seit 2014 zum festen Team von "Wissen vor acht" in der ARD. Das 145-Sekunden-Format wird montags bis donnerstags vor der "Tagesschau" ausgestrahlt. Holst kümmert sich wöchentlich um die Episoden unter dem Stichwort "Mensch". Seit 2004 schreibt Holst außerdem Sachbücher. Die Ärztin behandelt darin Themen wie Diabetes, Rheuma und gesunder Schlaf. Privat ist Susanne Holst Mutter von Zwillingen. Seit 2014 lebt sie getrennt von ihrem Ehemann.