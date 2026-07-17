Aus der Sendung
Aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Probiere diese Pasta-Rezepte von Starkoch Anton Behnke
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Du willst Pasta wie in Italien essen? Dann mach diese Rezepte aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" von Anton Behnke nach.
Pasta Crudaiola-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
Für 4 Personen
Zutaten für die Zucchinicreme:
2 Zucchini
2 Knoblauchzehen
ca. 80–100 ml Olivenöl
½ Kelle Nudelkochwasser
Chilisalz
Pfeffer
etwas Pastagewürz (optional)
Zutaten für den Nudelsalat
500 g Farfalle
1 kleine Zucchini, fein gewürfelt oder in dünne Scheiben geschnitten
ca. 10 Cherrytomaten, in Scheiben geschnitten
1 kleine Gurke, gewürfelt
eine Handvoll Kalamata-Oliven
2–3 EL geröstete Pinienkerne
frischer Basilikum, grob gezupft
2 Frühlingszwiebeln, in feine Ringe geschnitten
Abrieb einer Bio-Zitrone
etwas Zitronensaft
ca. 150 g Ricotta
Zubereitung
Die Enden der Zucchini abschneiden, die Zucchini längs halbieren und anschließend vierteln. Das weiche Kerngehäuse entfernen und die festen Stücke in kochendem Salzwasser etwa eine Minute blanchieren. Herausnehmen und direkt in einen Mixer geben.
Im gleichen Kochwasser die Farfalle nach Packungsanweisung al dente garen.
Zu den Zucchini im Mixer eine halbe Kelle Nudelkochwasser, reichlich Olivenöl, die Knoblauchzehen sowie Chilisalz, Pfeffer und etwas Pastagewürz geben. Alles zu einer glatten, cremigen Sauce pürieren.
Die gekochten Farfalle mit der Zucchinicreme vermengen. Anschließend die fein geschnittene rohe Zucchini, die Cherrytomaten, Gurke, Kalamata-Oliven, geröstete Pinienkerne, Basilikum, Frühlingszwiebeln und den Zitronenabrieb unterheben.
Mit etwas Zitronensaft abschmecken und zum Schluss den Ricotta darüberzupfen oder grob darüberreiben. Sofort servieren oder leicht gekühlt genießen.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Tomaten-Pasta-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
3 reife Strauch- oder Fleischtomaten
2 Knoblauchzehen
1 TL Zucker grobes Meersalz
frisch gemahlener Pfeffer
hochwertiges Olivenöl
Zubereitung
Die Tomaten über die grobe Seite einer Küchenreibe reiben. Die Schale bleibt dabei in der Hand zurück und kann entsorgt werden. Anschließend die Knoblauchzehen auf der feinen Reibe direkt zu den Tomaten reiben.
Mit grobem Meersalz, Zucker, frisch gemahlenem Pfeffer und einem großzügigen Schuss Olivenöl würzen und alles gut verrühren.
Die geriebenen Tomaten schmecken hervorragend zu frisch gekochten Spaghetti, als Topping auf geröstetem Brot, zu gegrilltem Fleisch oder als frischer Dip. Besonders aromatisch werden sie, wenn sie vor dem Servieren noch 10 bis 15 Minuten durchziehen dürfen.
Dieses Aprikosentart ist perfekt als Nachtisch
Original Carbonara-Rezept aus dem Frühstücksfernsehen: Das sind die Zutaten
Für 4 Personen
500 g Spaghetti
200 g Guanciale (italienischer Schweinebackenspeck)
ca. 200 g Pecorino Romano
1 Bio-Ei
2 Bio-Eigelb
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Salz
etwas Nudelkochwasser
Zubereitung
Die Spaghetti in reichlich Salzwasser al dente kochen.
Währenddessen den Guanciale in Würfel oder Streifen schneiden und bei niedriger Hitze langsam auslassen, bis er goldbraun und knusprig ist. Anschließend aus der Pfanne nehmen und das ausgelassene Fett auffangen.
Den Pecorino Romano fein reiben und mit einem ganzen Ei sowie zwei Eigelben verrühren. Einen kleinen Schuss des warmen Guanciale-Fetts und reichlich frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer unterrühren.
Die Schüssel mit der Ei-Käse-Mischung kurz über den Topf mit dem heißen Nudelwasser stellen und dabei ständig rühren. So entsteht eine besonders cremige, schlotzige Sauce. Nach und nach etwas Nudelkochwasser einarbeiten, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
Die fertig gekochten Spaghetti abgießen und sofort mit der Carbonara-Creme vermengen. Etwa die Hälfte des knusprigen Guanciale unterheben. Falls nötig, noch etwas Nudelwasser hinzufügen, damit die Sauce die Nudeln perfekt umhüllt.
Zum Servieren die restlichen Guanciale-Stücke darübergeben und mit frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer sowie etwas zusätzlichem Pecorino Romano bestreuen.
Tipp: Die Carbonara darf nach dem Vermengen nicht mehr auf direkter Hitze stehen. Nur so bleibt die Sauce herrlich cremig und das Ei stockt nicht zu Rührei.
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Milkshake-Rezepte von Cynthia Barcomi ganz einfach selbst gemacht
Direkt aus der Sendung
Probiere das Grillbrot aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"!
Zeitreise
Erkennst du die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen?
Prägende Zeit
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Daniel Boschmann zu Tränen gerührt
Zurück nach Deutschland
Adiós, Ibiza! Alina Merkaus verlässt die Insel - doch der Abschied fällt schwer
"Normal groß geworden"
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Diego Pooth sieht in Vorurteilen gegen Promi-Kindern auch eine Chance
Aus der Sendung
Einfaches Aprikosen-Tarte-Rezept mit Quark aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
"M wie Marlene"-Podcast
Marlene Lufen sprang aus Aufzug: Darum hörte sie auf ihr Bauchgefühl
Eklige Direktnachrichten
Alina Merkau rechnet mit Nachrichten von "gruseligen Männern" ab