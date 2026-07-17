Die Spaghetti in reichlich Salzwasser al dente kochen.

Währenddessen den Guanciale in Würfel oder Streifen schneiden und bei niedriger Hitze langsam auslassen, bis er goldbraun und knusprig ist. Anschließend aus der Pfanne nehmen und das ausgelassene Fett auffangen.

Den Pecorino Romano fein reiben und mit einem ganzen Ei sowie zwei Eigelben verrühren. Einen kleinen Schuss des warmen Guanciale-Fetts und reichlich frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer unterrühren.

Die Schüssel mit der Ei-Käse-Mischung kurz über den Topf mit dem heißen Nudelwasser stellen und dabei ständig rühren. So entsteht eine besonders cremige, schlotzige Sauce. Nach und nach etwas Nudelkochwasser einarbeiten, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Die fertig gekochten Spaghetti abgießen und sofort mit der Carbonara-Creme vermengen. Etwa die Hälfte des knusprigen Guanciale unterheben. Falls nötig, noch etwas Nudelwasser hinzufügen, damit die Sauce die Nudeln perfekt umhüllt.