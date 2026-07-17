Aus der Sendung
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Eistorten-Rezepte von Star-Bäckerin Cynthia Barcomi
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Du willst etwas leckeres Kaltes im Sommer essen, hast aber keine Lust mehr auf klassisches Eis? Dann solltest du diese zwei Eistorten-Rezepte von Cynthia Barcomi aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" probieren.
Oreo-Eistorten-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
Für eine Form, 23 cm ø
Zutaten für den Boden:
100g Oreo-Kekse (10 Kekse)
100g Zwieback
60 g Butter, zerlassen
2 EL Kakao
Zutaten für die Füllung
300 g Frischkäse
75 g Puderzucker
1 TL Vanilleextrakt
1 Prise Vanillesalz
400 g Sahne, kalt
200g Oreo-Kekse (20 Kekse), grob zerkleinert
Oreo-Kekse für die Dekoration, nach belieben
Zubereitung
Eine 23 cm Durchmesser Backform parat haben.
Oreo-Kekse und Zwieback zu kleinen Krümeln verarbeiten - entweder in der Küchenmaschine, oder einfach in einer verschließbaren Plastiktüte mit dem Nudelholz schlagen.
Die Kekskrümel mit der zerlassenen Butter vermengen, in der Backform gleichmässig verteilen und fest andrücken. Ins Gefrierfach kaltstellen.
Füllung: Mit Küchenmaschine oder Handmixer Frischkäse mit Puderzucker, Vanilleextrakt und einer Prise Salz aufschlagen. Die kalte Schlagsahne dazugeben und kräftig aufschlagen, bis die Masse steif und luftig ist. Die zerkleinerten Kekse unter die cremige Masse heben.
Die Füllung auf dem Boden gleichmäßig verteilen. Weitere Kekse zum Garnieren auf die Oberfläche platzieren, dann ins Gefrierfach geben.
Mindestens 6 Stunden kaltstellen, dann genießen!
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr
Zitronen-Eistorten-Rezept aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das sind die Zutaten
Für eine Form, 23 cm ø
Zutaten für die Zitronencreme
4 Eigelb (das Eiweiß für das Baiser aufheben)
150 g Zucker
100 ml Zitronensaft
100 g Butter, kalt und gewürfelt
feine geriebene Schale von 2 Bio-Zitronen, etwa 2 EL
Zutaten für den Boden
170 g Zwieback, fein gemahlen
50 g Zucker
90 g Butter, geschmolzen
¼ TL Salz
eine Prise Zimt
Zutaten für die Füllung
400 ml Sahne, geschlagen
Baiser
½ TL Essig
¼ TL Salz
4 Eiweiß
180 g Zucker
Zubereitung
Zitronencreme: In einem Edelstahltopf mit dickem Boden Eigelbe und Zucker mehrere Minuten verschlagen, bis die Masse dick und blass wird, dann den Zitronensaft darunterschlagen.
Die Masse über kleine Flamme unter ständigem Rühren erwärmen, bis sie eindickt, etwa 3 Minuten. Nicht kochen! Sonst gerinnt die Masse! Mit einem Schneebesen die Butter Stück für Stück hineinschlagen, gefolgt vom Salz und der Zitronenschale. Die Masse erhitzen, bis sie Puddingkonsistenz annimmt (87 °C.), etwa 4 Minuten. Von der Flamme nehmen und in eine andere Schüssel zum Abkühlen umfüllen. Die Zitronencreme mit einem Stückchen Klarsichtfolie verschließen und mindestens 1 Stunde kaltstellen. Die Masse muss kalt sein, damit die Sahne beim Unterheben für die Füllung nicht zusammenfällt.
Boden: Ofen auf 175 °C. Umluft oder Ober-Unter-Hitze vorheizen. Zermahlenen Zwieback mit Butter, Salz und Zimt vermengen. Fest an den Boden und die Seiten der Backform drücken. 10 Minuten backen, dann auf einem Gitter vollständig abkühlen lassen.
Sahne steif schlagen und unter die kalte Zitronencreme heben. Auf dem Zwieback-Boden verteilen.
Für das Baiser: eine Schüssel sowie den Schneebesen mit Essig und Salz (aus)wischen, dann die Schüssel auf ein Wasserbad mit köchelndem Wasser setzen. Eiweiße und Zucker hineingeben und über dem Wasserbad mit dem Schneebesen schaumig schlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat, etwa drei Minuten.
Die Schüssel vom Wasserbad nehmen (Achtung - die Schüssel ist heiß!) und mit dem Handrührgerät oder der Küchenmaschine 5 Minuten bei hoher Geschwindigkeit weiterschlagen, bis die Masse kühl ist und Spitzen bildet.
Mit einem Teigschaber die Masse dekorativ auf die Zitronencreme geben. Mindestens 6 Stunden einfrieren. Vor dem Servieren das Baiser leicht bräunen - entweder mit einem kleinen Küchenbrenner oder kurz im heißen (200 °C.) Ofen.
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