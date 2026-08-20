Rückkehr nach Niederlage "Schlag den Star": Die Schweiger-Schwestern treten noch einmal an - wer sind ihre Gegnerinnen? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von PM / sb Auf Joyn ansehen Das war das vorherige Schwesternduell im Jahr 2025: Lilli und Luna Schweiger gegen Shania und Davina Geiss Videoclip • 08:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Lilli und Luna Schweiger spielen zwei der vier Hauptrollen in einer ganz besonderen Fortsetzung: Die Schwestern treten erneut bei "Schlag den Star" an. Wer diesmal ihre Gegnerinnen sind und wann du die Show sehen kannst, verraten wir hier.

"Schlag die Schweiger-Schwestern" bekommt einen zweiten Teil Diese Schwestern lassen sich nicht unterkriegen! Nach ihrer Niederlage gegen Shania und Davina Geiss im Juni 2025 wollen es Lilli und Luna Schweiger jetzt noch einmal wissen. Die beiden Schauspielerinnen treten erneut bei "Schlag den Star" an - und wieder geht es gegen ein anderes Geschwisterpaar. Valentina und Cheyenne Pahde sind die Herausforderinnen. Zu sehen ist das neue Team-Duell der Schwestern am 5. September 2026 auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

2 Staffeln "Schlag den Star" auf Joyn Ganze Folgen kannst du hier kostenlos streamen! In bis zu 15 Spielen und Wettkämpfen treten jeweils zwei Prominente gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro, Matthias Opdenhövel moderiert. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen