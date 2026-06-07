Mehr als Freunde?
"Schlagerbooom Open Air" 2026: Florian Silbereisen und Beatrice Egli heizen Liebesgerüchte an
Veröffentlicht:von Julia W.
Noch bevor die Gästeliste offiziell bekannt ist, sorgt das "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel für Schlagzeilen. Im Mittelpunkt stehen Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Ein großer Name fehlt diesmal allerdings.
Am Samstag, dem 6. Juni, hat Florian Silbereisen zum "Schlagerbooom Open Air" 2026 nach Kitzbühel geladen. Wer nicht live dabei war, muss sich bis zur Ausstrahlung noch etwas gedulden: Das Spektakel ist am 27. Juni im Ersten und im ORF (sowie im Joyn-Livestream) zu sehen. Erste Clips in den sozialen Medien erhöhen jedoch die Spannung …
Bald ist es soweit! "Schlagerboom Open Air" 2026 mit Florian Silbereisen
Egli und Silbereisen: Clip heizt Liebesgerüchte an
Beatrice Egli und Gastgeber Florian Silbereisen sind in den Clips laut dem Magazin "Focus" bei einem innigen Bühnenauftritt zu sehen. Sie sitzt demnach auf einer von Rosen umgebenen Schaukel, er steht hinter ihr. Später wechseln beide die Plätze, ehe sich Egli schließlich auf Silbereisens Schoß setzt. Die Szene endet mit einem angedeuteten Kuss.
Seit Jahren wird darüber spekuliert, ob die beiden Schlagerstars mehr als eine Freundschaft verbindet. Bestätigt wurden die Gerüchte bislang nicht - aber auch nie eindeutig dementiert. Als Egli einst in der MDR-Talkshow "Riverboat" auf das Thema angesprochen wurde, antwortete sie lediglich: "Das wissen nur wir und das lassen wir auch dabei."
Ihr Auftritt auf dem "Schlagerbooom Open Air" 2026 dürfte die Spekulationen um eine Liebelei jedenfalls nicht verstummen lassen.
Darum fehlt dieser Star beim "Schlagerbooom" 2026
Wer außer Beatrice Egli beim "Schlagerbooom Open Air" 2026 noch auf der Bühne stehen wird, halten die veranstaltenden Sender weiterhin geheim. Nur einige wenige Namen sind laut "Focus" durchgesickert: So werden unter anderem DJ Ötzi und Maite Kelly erwartet.
Fehlen wird hingegen einer der ganz großen Schlagerstars: Roland Kaiser. Der 74-Jährige verzichtet diesmal auf einen Gastauftritt bei Silbereisen und konzentriert sich stattdessen auf seine eigene Open-Air-Tournee. Denn während in Kitzbühel der "Schlagerbooom" aufgezeichnet wird, steht Kaiser im Schlosspark Oberschleißheim bei München vor mehreren Tausend Fans auf der Bühne.
"Schlagerbooom"-Ausstrahlung wurde verschoben
Wegen des letzten WM-Testspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft haben ARD und ORF2 die Ausstrahlung des "Schlagerboooms" allerdings verschoben. Statt direkt am Veranstaltungswochenende wird der "Schlagerbooom Open Air" erst am 27. Juni im Fernsehen zu sehen sein.
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