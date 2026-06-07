Noch bevor die Gästeliste offiziell bekannt ist, sorgt das "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel für Schlagzeilen. Im Mittelpunkt stehen Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Ein großer Name fehlt diesmal allerdings.

Am Samstag, dem 6. Juni, hat Florian Silbereisen zum "Schlagerbooom Open Air" 2026 nach Kitzbühel geladen. Wer nicht live dabei war, muss sich bis zur Ausstrahlung noch etwas gedulden: Das Spektakel ist am 27. Juni im Ersten und im ORF (sowie im Joyn-Livestream) zu sehen. Erste Clips in den sozialen Medien erhöhen jedoch die Spannung …

Egli und Silbereisen: Clip heizt Liebesgerüchte an

Beatrice Egli und Gastgeber Florian Silbereisen sind in den Clips laut dem Magazin "Focus" bei einem innigen Bühnenauftritt zu sehen. Sie sitzt demnach auf einer von Rosen umgebenen Schaukel, er steht hinter ihr. Später wechseln beide die Plätze, ehe sich Egli schließlich auf Silbereisens Schoß setzt. Die Szene endet mit einem angedeuteten Kuss.

Seit Jahren wird darüber spekuliert, ob die beiden Schlagerstars mehr als eine Freundschaft verbindet. Bestätigt wurden die Gerüchte bislang nicht - aber auch nie eindeutig dementiert. Als Egli einst in der MDR-Talkshow "Riverboat" auf das Thema angesprochen wurde, antwortete sie lediglich: "Das wissen nur wir und das lassen wir auch dabei."

Ihr Auftritt auf dem "Schlagerbooom Open Air" 2026 dürfte die Spekulationen um eine Liebelei jedenfalls nicht verstummen lassen.