Primetime im Ersten Florian Silbereisen: MDR verlängert "Die Feste" bis 2028 Veröffentlicht: Vor 11 Minuten von Malika Baratov Florian Silbereisen bleibt dem Samstagabend treu: Der MDR verlängert seine ARD-Showreihe "Die Feste" bis 2028. Bild: picture alliance / AAPimages/Bieber

Florian Silbereisen ist aus dem deutschen Samstagabend kaum wegzudenken. Jetzt steht fest: Auch in den kommenden Jahren dürfen sich Schlagerfans auf neue Ausgaben seiner beliebten ARD-Shows freuen.

Ob bei den "Schlagerchampions", dem "Schlagerbooom" oder dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" - seit Jahren begeistert Florian Silbereisen (44) mit großen Musikshows ein Millionenpublikum. Und daran wird sich offenbar so schnell nichts ändern. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat die Fortsetzung der erfolgreichen Showreihe "Die Feste mit Florian Silbereisen" beschlossen. Damit bleibt der Moderator und Sänger der ARD auch über 2026 hinaus erhalten.

"Wir freuen uns, dass der MDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des MDR zugestimmt hat, die Feste mit Florian Silbereisen für die ARD in den Jahren 2027/2028 im bisherigen Umfang fortzusetzen", teilte der Sender mit. Weitere Details ließ der MDR offen. Zu vertraglichen Einzelheiten äußerte sich der Sender mit Blick auf noch ausstehende Entscheidungen in anderen ARD-Gremien nicht.

Silbereisens Shows begeistern Millionen Die Shows mit Silbereisen zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im Ersten. Bereits bei der letzten Vertragsverlängerung hieß es: "Keine andere Samstagabend-Show im Ersten ist auch in der ARD Mediathek so erfolgreich wie die 'Feste' mit Florian Silbereisen, vor allem auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen." Innerhalb der ARD liegt die Verantwortung für diesen Unterhaltungsbereich beim MDR.

