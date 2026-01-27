Primetime im Ersten
Florian Silbereisen: MDR verlängert "Die Feste" bis 2028
Veröffentlicht:von Malika Baratov
Florian Silbereisen ist aus dem deutschen Samstagabend kaum wegzudenken. Jetzt steht fest: Auch in den kommenden Jahren dürfen sich Schlagerfans auf neue Ausgaben seiner beliebten ARD-Shows freuen.
Ob bei den "Schlagerchampions", dem "Schlagerbooom" oder dem "Adventsfest der 100.000 Lichter" - seit Jahren begeistert Florian Silbereisen (44) mit großen Musikshows ein Millionenpublikum. Und daran wird sich offenbar so schnell nichts ändern.
Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat die Fortsetzung der erfolgreichen Showreihe "Die Feste mit Florian Silbereisen" beschlossen. Damit bleibt der Moderator und Sänger der ARD auch über 2026 hinaus erhalten.
"Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" am 7. Februar um 20:15 Uhr im MDR ansehen
"Wir freuen uns, dass der MDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des MDR zugestimmt hat, die Feste mit Florian Silbereisen für die ARD in den Jahren 2027/2028 im bisherigen Umfang fortzusetzen", teilte der Sender mit. Weitere Details ließ der MDR offen. Zu vertraglichen Einzelheiten äußerte sich der Sender mit Blick auf noch ausstehende Entscheidungen in anderen ARD-Gremien nicht.
Silbereisens Shows begeistern Millionen
Die Shows mit Silbereisen zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im Ersten. Bereits bei der letzten Vertragsverlängerung hieß es: "Keine andere Samstagabend-Show im Ersten ist auch in der ARD Mediathek so erfolgreich wie die 'Feste' mit Florian Silbereisen, vor allem auch in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen." Innerhalb der ARD liegt die Verantwortung für diesen Unterhaltungsbereich beim MDR.
Schau dir die neue Folge von "Das Traumschiff" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn
Florian Silbereisen gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Schlagers. Neben seiner Karriere als Showmaster und Sänger ist er auch als Schauspieler erfolgreich: In der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" steht er regelmäßig als Kapitän Max Parger vor der Kamera.
Du willst mehr Musik-Shows?
Mehr entdecken
Musik-Experte
"Bergdoktor"-Star Hans Sigl: Seine wohl ungewöhnlichste Jury‑Rolle im TV
Magische Klangwelten
Film-Komponist Hans Zimmer vertont "Harry Potter"-Serie
Nächster Musik-Coup
Neuer GNTM-Titelsong 2026: So klingt Heidi Klums vierte Single
Der Schauspieler ganz privat
Hans Sigl: Das Patchwork-Leben des "Bergdoktor"-Stars
Free-TV-Premiere in SAT.1
"Girl You Know It's True": Das traurige Ende der Milli-Vanilli-Stars
Musik-Biopic
Singt Taron Egerton in "Rocketman" wirklich selbst?