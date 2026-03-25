Kultserie kehrt nach 16 Jahren zurück "Scrubs"-Comeback: Alles wie früher - oder doch nicht? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Was hat sich nach all den Jahren für Zach Braff, Sarah Chalke, Judy Reyes und Donald Faison (v.l.) beim "Scrubs"-Dreh geändert? Bild: IMAGO/AFF-USA

Das Sacred Heart öffnet wieder seine Türen - mit alten Lieblingen, neuen Gesichtern und einer großen Frage: Kann die Serie heute noch mithalten?

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Im Sacred Heart ist alles wie früher - und doch ganz anders. Die vertrauten Flure, der ikonische Soundtrack und die bekannten Gesichter holen Fans sofort zurück in die Vergangenheit. Gleichzeitig zeigt die neue Staffel von "Scrubs": Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Die neue Staffel umfasst neun Episoden, die wöchentlich erscheinen. Zum US-Auftakt am 25. März gibt es jedoch gleich zwei Folgen.

Worum ging es bei "Scrubs" nochmal? Im Mittelpunkt steht Assistenzarzt John "J.D." Dorian, gespielt von Zach Braff. Gemeinsam mit seinem besten Freund Turk (Donald Faison) und Kollegin Elliot Reid (Sarah Chalke) erlebt er den chaotischen Klinikalltag. Für Ordnung - oder eher Chaos - sorgt Chefarzt Dr. Cox (John C. McGinley), während zahlreiche schräge Nebenfiguren den Kultstatus der Serie geprägt haben.

Neue Staffel: Alles wie immer? Nicht ganz Die neuen Folgen setzen genau dort an, wo Staffel acht endete und ignorieren die umstrittene neunte Staffel. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern freuen: Carla (Judy Reyes) organisiert weiterhin den Stationsalltag, Dr. Cox treibt junge Ärztinnen und Ärzte an ihre Grenzen und plötzlich steht auch J.D. wieder im Flur. Doch schnell wird klar: Vieles fühlt sich vertraut an, ist aber nicht mehr wie früher. Einige Abschiede stehen an, neue Figuren bringen frischen Wind.

Musst du für die Neuauflage "Scrubs" kennen? Jein. Wer die alten Folgen bereits gesehen hat, entdeckt mehr Insider-Witze und emotionale Momente. Doch auch Neueinsteiger:innen kommen auf ihre Kosten: Der Humor funktioniert weiterhin über Situations-Komik.

Kann das Comeback mithalten? Die große Stärke von "Scrubs" bleibt erhalten: die Mischung aus Humor und Tiefgang. Zwischen absurden Tagträumen und ernsten Themen (wie Krankheit oder Tod) entsteht wieder genau die emotionale Balance, die die Serie so besonders gemacht hat.

Es wird immer noch 'Scrubs' sein, und ihr werdet immer noch eure Lieblingscharaktere haben und sie wiedersehen. Donald Faison

Ist der Humor noch zeitgemäß? Wer die von Bill Lawrence entwickelten Originalstaffeln kennt, erinnert sich auch an einen Humor, der nicht immer zimperlich war. Einige Gags würden heute wohl anders bewertet werden - genau dieser Herausforderung stellt sich die neue Staffel bewusst. Um zu verhindern, dass Witze aus der Zeit fallen oder als unangemessen wahrgenommen werden, haben die Macher:innen eine neue Figur eingeführt: eine Art Beauftragte für den richtigen Ton und respektvollen Umgang. Immer dann, wenn Situationen drohen zu kippen, greift sie ein und sorgt dafür, dass Grenzen nicht überschritten werden. Vor allem Dr. Cox wird dadurch immer wieder ausgebremst, was selbst zu neuen, ungewohnten Dynamiken führt. Gleichzeitig bleibt der typische "Scrubs"-Humor erhalten: schnell, absurd und manchmal hart an der Grenze. Ein cleverer Balance-Akt - schließlich soll sich die Serie modern anfühlen, ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren. Oder anders gesagt: Der alte "Scrubs"-Spirit wird nicht ersetzt, sondern vorsichtig an die Gegenwart angepasst. Und ganz ohne provokante Momente geht es natürlich trotzdem nicht: Für die gewohnt grenzwertigen Witze sorgt auch diesmal wieder Todd Quinlan, gespielt von Robert Maschio - sehr zur Freude langjähriger Fans.