Eine Frau gesteht per Brief, ihren Lebensgefährten erstochen und mit der Kettensäge zerstückelt zu haben. Aber war wirklich alles so, wie sie es beschreibt? Bei "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" begeben sich Karolin Kandler und Jule Gölsdorf auf Spurensuche.

Tanja B.s Brief an die Polizei: Schlechter Scherz oder ein Tötungsdelikt?

"Guten Tag, hiermit lege ich ein Geständnis ab, dass ich meinen Lebensgefährten erstochen habe." So beginnt der Brief, den Tanja B. im Juni 2018 an die Polizei schickt.

Dann schildert sie, was passiert sein soll: Als ihr Lebensgefährte im Rausch auf sie losgeht, sticht sie mit einem Messer auf ihn ein - bis Martin F. stirbt. Sie will in Notwehr gehandelt haben.

"Es tut mir leid, ich hatte solche Angst, was hätte ich machen sollen?", heißt es in dem Brief an die Polizei im osthessischen Schlüchtern. Doch der Brief enthält noch verstörendere Details: Tanja B. schleppt die Leiche ins Bad und zerstückelt sie mit einer Kettensäge. Die Teile packt sie in Müllsäcke.

Überraschenderweise befinden sich in dem Brief auch zwei Wohnungsschlüssel. Die Absenderin fordert die Beamt:innen auf, zwei Katzen und Rennmäuse ins Tierheim zu bringen - und die Müllsäcke aus dem Bad zu holen. Denn die hat sie zurückgelassen.

Die Polizei ist zunächst unsicher, wie sie den Brief einordnen soll. Gesteht hier wirklich jemand ein furchtbares Verbrechen, oder ist das alles erfunden? Sie muss der Sache auf den Grund gehen.

Zwei Beamt:innen fahren zu der genannten Adresse, einem Mehrfamilienhaus im wenige Kilometer entfernten Steinau an der Straße. Sie sind angespannt, denn sie wissen nicht, was sie erwartet. Das alles könnte auch nur ein schlechter Scherz sein. Die Reporterin, die über den Fall berichtet hat, erzählt in der neuen True-Crime-Serie "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime", wie verblüfft die Polizist:innen sind. Sie beschreibt den Moment so: