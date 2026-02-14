Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
Bizarr: Das Geständnis der Kettensägen-Frau aus Hessen
Aktualisiert:von Claudia Frickel
Eine Frau gesteht per Brief, ihren Lebensgefährten erstochen und mit der Kettensäge zerstückelt zu haben. Aber war wirklich alles so, wie sie es beschreibt? Bei "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" begeben sich Karolin Kandler und Jule Gölsdorf auf Spurensuche.
Tanja B.s Brief an die Polizei: Schlechter Scherz oder ein Tötungsdelikt?
"Guten Tag, hiermit lege ich ein Geständnis ab, dass ich meinen Lebensgefährten erstochen habe." So beginnt der Brief, den Tanja B. im Juni 2018 an die Polizei schickt.
Dann schildert sie, was passiert sein soll: Als ihr Lebensgefährte im Rausch auf sie losgeht, sticht sie mit einem Messer auf ihn ein - bis Martin F. stirbt. Sie will in Notwehr gehandelt haben.
"Es tut mir leid, ich hatte solche Angst, was hätte ich machen sollen?", heißt es in dem Brief an die Polizei im osthessischen Schlüchtern. Doch der Brief enthält noch verstörendere Details: Tanja B. schleppt die Leiche ins Bad und zerstückelt sie mit einer Kettensäge. Die Teile packt sie in Müllsäcke.
Überraschenderweise befinden sich in dem Brief auch zwei Wohnungsschlüssel. Die Absenderin fordert die Beamt:innen auf, zwei Katzen und Rennmäuse ins Tierheim zu bringen - und die Müllsäcke aus dem Bad zu holen. Denn die hat sie zurückgelassen.
Die Polizei ist zunächst unsicher, wie sie den Brief einordnen soll. Gesteht hier wirklich jemand ein furchtbares Verbrechen, oder ist das alles erfunden? Sie muss der Sache auf den Grund gehen.
Zwei Beamt:innen fahren zu der genannten Adresse, einem Mehrfamilienhaus im wenige Kilometer entfernten Steinau an der Straße. Sie sind angespannt, denn sie wissen nicht, was sie erwartet. Das alles könnte auch nur ein schlechter Scherz sein. Die Reporterin, die über den Fall berichtet hat, erzählt in der neuen True-Crime-Serie "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime", wie verblüfft die Polizist:innen sind. Sie beschreibt den Moment so:
Ich stelle mir das schwierig vor für die Polizistin. Sie hat diesen Schlüssel, sie weiß nicht, ob er passt. Und dann passt er.
Damit ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sich alles so zugetragen hat, wie im Brief beschrieben. In der vermüllten Wohnung riecht es nach Verwesung, auf dem Boden entdecken die Beamt:innen Blut. Die Tür zum Bad ist mit Müllsäcken und Klebeband verklebt. Ein Ermittlungsteam entdeckt später im Bad die zerstückelte Leiche.
Oberstaatsanwalt Dominik Mies beschreibt den Fund so: "Tanja B. hat den Leichnam von Martin F. in insgesamt sechs Teile geteilt. Sie hat den Kopf abgelöst und die Arme und Beine vom Rumpf."
Doch einiges passt nicht zusammen. Denn wo ist die Frau jetzt? Warum gesteht sie zuerst und verschwindet dann spurlos? Dafür hat eine Expertin eine Erklärung:
Mit einem Geständnis, das ich der Polizei schicke, entwerfe ich eine Tatversion, die mir möglicherweise nützt.
Ein Mann ist tot, eine Frau gesteht - aber hat sie wirklich in Notwehr gehandelt? Das müssen die Ermittler:innen nun herausfinden.
Die Wende im Kettensägen-Fall: Es war Mord
Die Obduktion ergibt, dass auf Martin F. insgesamt 31-mal mit dem Messer eingestochen wurde. Zwei Stiche in den Hals und Nacken sind tödlich. Aber die meisten Stiche landeten im Rücken - wie passt das zu Notwehr?
Es ist nicht das Einzige, was dagegen spricht. Als die Polizei Tanja B. in Düsseldorf aufspürt, ergeben sich weitere Ungereimtheiten. Es kommen immer mehr überraschende Details ans Tageslicht.
Am Ende ist klar: Die 34-Jährige hat ihren Lebensgefährten kaltblütig ermordet. Wie die Ermittler:innen das herausfinden, wie sich die Täterin verraten hat und was Expert:innen zu dem ungewöhnlichen Fall sagen, siehst du in der ersten Folge der neuen True-Crime-Reihe bei Kabel Eins und auf Joyn.
"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" immer freitags
Warum morden Frauen, und wie? Das steht im Zentrum der neuen True-Crime-Reihe auf Kabel Eins. Die beiden ":newstime"-Nachrichten-Moderatorinnen und Podcasterinnen Karolin Kandler und Jule Gölsdorf analysieren gemeinsam mit Expert:innen unterschiedliche Fälle und untersuchen die spezifischen Aspekte weiblicher Kriminalität.
"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" läuft ab 13. Februar immer freitags um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Außerdem kannst du die Folgen live auf Joyn streamen und später jederzeit abrufen.
Die True-Crime-Serie "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" jetzt streamen
