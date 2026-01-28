Große Emotionen bei "SOKO Leipzig": Für die Folge "Abschied" kehren mehrere ehemalige Darsteller:innen der ZDF-Serie zurück. Das Wiedersehen verspricht Gänsehaut, offene Wunden und jede Menge Erinnerungen.

Was in der Folge "Was bleibt (2)" als Routine-Einsatz der SOKO beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Fall mit tödlichen Folgen. Als Jan Maybach ( Marco Girnth ) ausgerechnet Rico Schäfer (Felix Bold) festnimmt, holt ihn ein ungelöstes Kapitel seiner Vergangenheit ein. Eine Entscheidung, die der Ermittler unter diesem Druck trifft, wird ihm schließlich zum Verhängnis .

Die Folgen der erschütternden Ereignisse aus der Doppelfolge sind auch bereits bekannt: Der Tod von Jan Maybach reißt das Team auseinander und setzt eine gnadenlose Jagd nach seinem Mörder in Gang. Während Rico Schäfer sich als harmloser Mitläufer darstellt, rückt der flüchtige Dibra (Hannes Wegener) immer stärker in den Fokus. Getrieben von Rache und Verantwortung droht der Einsatz für Kim (Amy Mußul) und Ina (Melanie Marschke) endgültig außer Kontrolle zu geraten.

Das Besondere an der Folge - abgesehen von der Tragik um Jan Maybachs Tod - es kehren einige ehemalige SOKO-Kolleg:innen zur Serie zurück. Wie den vom ZDF veröffentlichten Bildern zu entnehmen ist, wird es in der Folge eine Beerdigung geben, in der die SOKO-Rückkehrer:innen Jan Maybach vermutlich die letzte Ehre erweisen werden. Ob sie darüber hinaus noch am Fall beteiligt sind, ist noch nicht bekannt.

Nun heißt es Abschied nehmen. Familie, Kolleg:innen, alte Bekannte, Freunde und Freundinnen sind zu Jans Beerdigung gekommen.

Diese Schauspieler:innen feiern ihr Serien-Comeback

Trotz des traurigen Ereignisses gibt es für Fans einen kleinen Grund zur Freude: Mehrere ehemalige "SOKO Leipzig"-Darsteller:innen werden nach langer Zeit wieder in der Serie zu sehen sein.

So nimmt unter anderem Nilam Farooq ihre Rolle als Olivia Fareedi erneut auf. Nach rund sieben Jahren im Einsatz, in denen sie sich von der Assistentin zur resoluten Kriminalkommissarin entwickelt hat, verließ sie 2019 die Serie. Als Grund gab sie an, sich anderen Projekten und Herausforderungen stellen zu wollen.

Auch Steffen Schroeder wird wieder als Tom Kowalski zu sehen sein. 2021 stieg er aus der Serie aus, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren, doch sein Charakter erlebt 2026 ein Comeback in dem Special "SOKO Leipzig - Kowalski". Wegen seiner direkten und unverblümten Art ist der Ermittler bei Fans beliebt. Könnte er gar wieder Teil der "SOKO Leipzig"-Stammbesetzung werden?

Die größte Überraschung dürfte die Wiederkehr von Gabriel Merz sein. Er stieg 2006 mit dem dramatischen Tod des Kommissars Miguel Alvarez aus der Serie aus, weil er sich für andere Projekte und kreative Wege entschieden hatte. Wird er nur in einem Flashback auftauchen?