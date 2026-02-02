25 Jahre lang war Marco Girnth im Cast von "SOKO Leipzig". Am vergangenen Freitagabend endete die Ära seiner Serien-Figur Jan Maybach nach über 500 Episoden mit einem dramatischen Finale, das das Publikum sichtlich berührte.

"Mein Herz ist gebrochen": "SOKO-Leipzig"-Fans trauern um Jan Maybach

Es war ein Freitagabend wie viele andere zuvor. Doch was in der Jubiläumsfolge der Erfolgsserie "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Was bleibt" geschah, wird vielen Krimi-Fans noch lange in Erinnerung bleiben - Kriminaloberkommissar Jan Maybach, seit 2001 fester Bestandteil der Serie, starb den Serien-Tod. Dabei war der Ausstieg für den Hauptdarsteller keine leichte Entscheidung. Er hatte sich fest vorgenommen, dass sein Abschied "auf allen Ebenen dramatisch" sein sollte, wie der Schauspieler gegenüber dpa sagte. Die Reaktion der Fans der Serie auf Social Media zeigt, dass ihm das durchaus gelungen ist.

Als Jan Maybach 2001 seinen ersten Fall in Leipzig übernahm, war er der junge, engagierte Ermittler an der Seite des Hauptkommissars Hajo Trautzschke (Andreas Schmidt-Schaller). Die Zuschauer:innen begleiteten ihn über die Jahre durch alle Höhen und Tiefen: Sie erlebten mit, wie er Vater wurde, private Krisen durchstand und schließlich selbst zum Teamleiter berufen wurde.

Besonders die Dynamik mit Kollegin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) prägte die Serie nachhaltig und war bei den Fans sehr beliebt. Ein Fan hatte eine besonders emotionale Reaktion auf das Ende des beliebten Teams: "Ich heule. Ich vermisse alles so sehr. Bleiben aber für immer dabei! Ich hoffe, die anderen drei bleiben! Nach 25 Jahren endlich diese Dynamik zwischen den beiden und knistern, Puff - alles weg … mein Herz gebrochen."

Denn wie kaum ein anderes Team standen Zimmermann und Maybach auch für Verlässlichkeit und Kontinuität in einer schnelllebigen Zeit. Und Maybach war mehr als ein Ermittler - er war die moralische Mitte des Teams, nachdenklich und menschlich. Genau deshalb trifft sein gewaltsamer Serien-Tod die Fans so hart.