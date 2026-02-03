Abschied einer Kultfigur
Serien-Tod bei "SOKO Leipzig": So emotional reagieren Fans auf Marco Girnths Abschied
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
25 Jahre lang war Marco Girnth im Cast von "SOKO Leipzig". Am vergangenen Freitagabend endete die Ära seiner Serien-Figur Jan Maybach nach über 500 Episoden mit einem dramatischen Finale, das das Publikum sichtlich berührte.
"Mein Herz ist gebrochen": "SOKO-Leipzig"-Fans trauern um Jan Maybach
Es war ein Freitagabend wie viele andere zuvor. Doch was in der Jubiläumsfolge der Erfolgsserie "SOKO Leipzig" mit dem Titel "Was bleibt" geschah, wird vielen Krimi-Fans noch lange in Erinnerung bleiben - Kriminaloberkommissar Jan Maybach, seit 2001 fester Bestandteil der Serie, starb den Serien-Tod. Dabei war der Ausstieg für den Hauptdarsteller keine leichte Entscheidung. Er hatte sich fest vorgenommen, dass sein Abschied "auf allen Ebenen dramatisch" sein sollte, wie der Schauspieler gegenüber dpa sagte. Die Reaktion der Fans der Serie auf Social Media zeigt, dass ihm das durchaus gelungen ist.
Als Jan Maybach 2001 seinen ersten Fall in Leipzig übernahm, war er der junge, engagierte Ermittler an der Seite des Hauptkommissars Hajo Trautzschke (Andreas Schmidt-Schaller). Die Zuschauer:innen begleiteten ihn über die Jahre durch alle Höhen und Tiefen: Sie erlebten mit, wie er Vater wurde, private Krisen durchstand und schließlich selbst zum Teamleiter berufen wurde.
Besonders die Dynamik mit Kollegin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) prägte die Serie nachhaltig und war bei den Fans sehr beliebt. Ein Fan hatte eine besonders emotionale Reaktion auf das Ende des beliebten Teams: "Ich heule. Ich vermisse alles so sehr. Bleiben aber für immer dabei! Ich hoffe, die anderen drei bleiben! Nach 25 Jahren endlich diese Dynamik zwischen den beiden und knistern, Puff - alles weg … mein Herz gebrochen."
Denn wie kaum ein anderes Team standen Zimmermann und Maybach auch für Verlässlichkeit und Kontinuität in einer schnelllebigen Zeit. Und Maybach war mehr als ein Ermittler - er war die moralische Mitte des Teams, nachdenklich und menschlich. Genau deshalb trifft sein gewaltsamer Serien-Tod die Fans so hart.
"Jan Maybach wird mir fehlen": Marco Girnths "SOKO-Leipzig"-Aus nach 25 Jahren
Für Marco Girnths Ausstieg wählten die Autor:innen einen Weg, der eng mit der langjährigen Geschichte der Serie verknüpft ist. In der Episode gerät ein Überfall auf ein Baustoffcenter außer Kontrolle: Die Filialleiterin stirbt, einer der Täter entkommt. Auf der Jagd nach dem Flüchtigen steht Maybach plötzlich Rico Schäfer gegenüber - jenem Mann, der vor 19 Jahren seinen Freund und Kollegen Miguel Alvarez (Gabriel Merz) tötete. Die Vergangenheit holt ihn ein, Schuldgefühle kommen auf. Am Ende trifft der erfahrene Ermittler eine verhängnisvolle Entscheidung.
Die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen, wie sehr das Publikum mit dem Charakter Jan Maybach verbunden war. "Ich habe mit euch mitgelitten, gelacht, mich gefreut, gefeiert, getrauert und auch geweint. Schade, dass Marco Girnth die 'SOKO' verlässt. Jan Maybach wird mir fehlen. Ich freue mich trotzdem auf die nächsten Folgen und hoffe auf noch ganz viele Jahre 'SOKO Leipzig'", schreibt eine Zuschauerin.
Jan Maybach wird fehlen, ebenso wie die vielen Schauspieler, die schon gegangen sind.
Andere betonen, wie intensiv sie die Serie über die Jahre verfolgt haben und mit den Charakteren aufgewachsen seien: "Habe alle aufwachsen gesehen und älter werden. Und dann kamen Moritz und Kim ins Team und passten perfekt. Auch Rettich und Frau Rossi, der Binz - tolle Charaktere. Und nun Jans Tod. Ja, wir werden älter, Freunde kommen und gehen, auch in der Soko. Ich bleibe Ina definitiv treu."
Die Abschiedsworte der Fans sind emotional, aber auch voller Respekt für die Entscheidung Marco Girnths, sich nach einem Vierteljahrhundert bei "SOKO Leipzig" neuen Aufgaben widmen zu wollen: "Für den Zuschauer ist es immer schwer, wenn eine Serienfigur geht. Und mit Jan Maybach geht eine bedeutende Figur. Ich bedauere das sehr, da mir das letzte Team sehr gut gefallen hat. Ich bin echt traurig. Aber ich wünsche Jan beziehungsweise Marco alles Gute für das, was kommt."
Trotz seines Abschieds von "SOKO Leipzig" bleibt Marco Girnth der Schauspielerei weiterhin verbunden. Fans können den 55-Jährigen etwa in "Praxis mit Meerblick" und der ZDF-Fernsehreihe "Frühling" sehen.
