Zwei Frauen und ein Mann
ZDF-Urgesteine: Diese Stars sind schon am längsten bei "SOKO"
Veröffentlicht:von Anna Tiefenbacher
Seit 1978 läuft die erfolgreiche "SOKO"-Krimireihe, die, ähnlich dem "Tatort", verschiedenen Ermittler:innen-Teams in verschiedenen Städten folgt. Und wie beim "Tatort" prägen die Stars maßgeblich den Erfolg der Serie. Die folgenden drei sind am längsten mit dabei.
Melanie Marschke ist seit der ersten Folge von "SOKO Leipzig" im Jahr 2001 dabei. Und sie ist heute die Einzige, die noch von der Originalbesetzung übrig ist. Als Ina Zimmermann hat sie eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht: von der einzigen Frau im Team zur Leiterin der SOKO, einer Figur mit Tiefgang. Ina ist kontrolliert, klug und professionell, aber nicht unnahbar. Sie ist als Leiterin gleichzeitig das Herz der Organisation und stets loyal. Über 530 Folgen hat Marschke mittlerweile gedreht.
Ina Zimmermann war eine der ersten schwangeren Polizistinnen im Fernsehen, dann eine alleinerziehende, berufstätige Mutter, und ist jetzt Chefin der Abteilung.
"SOKO Leipzig" freitags um 21:15 Uhr im ZDF und auf Joyn
Kerstin Landsmann gehört seit der ersten Folge von "SOKO Köln" zum Team und ist damit eine der langlebigsten Figuren im gesamten SOKO-Kosmos. Als Vanessa Haas begann sie als Kriminalkommissarin beziehungsweise zunächst als Kommissaranwärterin und entwickelte sich über die Jahre zu einer festen Größe der Kölner Ermittlungsgruppe - in über 470 Folgen hat sie schon mitgespielt. Vanessa ist bodenständig und nahbar, sie kann mit jedem gut und ist dabei aber kein bisschen naiv.
Besonders liebe sie an ihrem Job die Stunt-Einsätze, die sie selber machen dürfe, berichtete Landsmann in einem Interview mit dem "Kölner Stadtanzeiger". Ihre Hündin Lulu, die Landsmann aus dem Tierschutz adoptiert hat, ist mittlerweile fester Bestandteil am Set und in manchen Szenen schon als Gaststar dabei gewesen.
Kennst du schon dieses Film-Highlight mit Kerstin Landsmann
Obwohl er sich bereits 2009 von der "SOKO München" verabschiedete, darf er in der Reihe nicht fehlen: Wilfried Klaus war als Ermittler Horst Schickl ab der allerersten "SOKO 5113"-Folge 1978 dabei. Über drei Jahrzehnte (mehr als 370 Folgen) spielte er den Ermittler, der später selbst zum Leiter der Münchner SOKO wurde. Schickl wurde für viele das Gesicht der "SOKO 5113": diszipliniert und mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, ruhig, verlässlich aber mit autoritärer Ausstrahlung.
In Folge 410 feierte er noch einmal kurzfristig ein Comeback, sehr zu Freuden der Fans. Das war möglich, da Schickl sich nicht etwa in den Ruhestand verabschiedet hatte oder den Serientod gestorben war, sondern offiziell undercover gegangen war.
Wilfried Klaus ist mittlerweile Mitte 80 und lebt zurückgezogen mit seiner zweiten Ehefrau auf einem Bauernhof in Bayern.
Lust auf noch mehr spannende Krimis?
Mehr entdecken
"Im Keim erstickt"
Matthias Killing: Darum lehnte der Moderator einen WM-Job ab
"Bauch leer, Kinderzimmer voll"
Silbermond-Kind ist da! Ex-"The Voice Kids"-Coachin Stefanie Kloß ist wieder Mama geworden
Wie hat alles begonnen?
Über 1.100 Episoden bis "Elbaf": Alle "One Piece"-Arcs im Überblick
Nach 3 Jahren Ehe
"Abpfiff! Finito": Martin Semmelrogge gibt Trennung bekannt
Das Insider-Recap
Praktikant hinter den Kulissen: Reichen 777 Köpfe um zu siegen? - Wer hat Folge 5 gewonnen?
Nach Topmodel-Abschied
"Er ist verheiratet": Alexavius lüftet Geheimnisse über Ex-Partner