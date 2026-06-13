Zwei Frauen und ein Mann ZDF-Urgesteine: Diese Stars sind schon am längsten bei "SOKO" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher Wie viele Folgen haben die "SOKO"-Stars Melanie Marschke, Kerstin Landsmann und Wilfried Klaus (v. l.) bereits auf dem Buckel? Bild: IMAGO / Daniel Schvarcz / IMAGO / APress / IMAGO / APress

Seit 1978 läuft die erfolgreiche "SOKO"-Krimireihe, die, ähnlich dem "Tatort", verschiedenen Ermittler:innen-Teams in verschiedenen Städten folgt. Und wie beim "Tatort" prägen die Stars maßgeblich den Erfolg der Serie. Die folgenden drei sind am längsten mit dabei.

Melanie Marschke: seit Beginn Gesicht der "SOKO Leipzig" 2010 spielte Melanie Marschke (als Ina Zimmermann. l.) mit Gast-Star Jenny Elvers-Elbertzhagen als Ilona Weiß, in der Folge "Eine Frage der Ehre". Bild: suedraumfoto

Melanie Marschke ist seit der ersten Folge von "SOKO Leipzig" im Jahr 2001 dabei. Und sie ist heute die Einzige, die noch von der Originalbesetzung übrig ist. Als Ina Zimmermann hat sie eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht: von der einzigen Frau im Team zur Leiterin der SOKO, einer Figur mit Tiefgang. Ina ist kontrolliert, klug und professionell, aber nicht unnahbar. Sie ist als Leiterin gleichzeitig das Herz der Organisation und stets loyal. Über 530 Folgen hat Marschke mittlerweile gedreht.

Ina Zimmermann war eine der ersten schwangeren Polizistinnen im Fernsehen, dann eine alleinerziehende, berufstätige Mutter, und ist jetzt Chefin der Abteilung. Marschke im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" (2021)

"SOKO Leipzig" freitags um 21:15 Uhr im ZDF und auf Joyn Hier geht's zum kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

Kerstin Landsmann als Vanessa Haas: seit 2003 bei "SOKO Köln" Die drei Protagonistinnen der "SOKO Köln" bei einem Pressetermin im Jahr 2005: Gundula Rapsch (Rolle Alexandra Gebhardt), Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) und damaliger Neuzugang Jasmin Gerat ( Jale Beck, v. l.). Bild: Horst Galuschka

Kerstin Landsmann gehört seit der ersten Folge von "SOKO Köln" zum Team und ist damit eine der langlebigsten Figuren im gesamten SOKO-Kosmos. Als Vanessa Haas begann sie als Kriminalkommissarin beziehungsweise zunächst als Kommissaranwärterin und entwickelte sich über die Jahre zu einer festen Größe der Kölner Ermittlungsgruppe - in über 470 Folgen hat sie schon mitgespielt. Vanessa ist bodenständig und nahbar, sie kann mit jedem gut und ist dabei aber kein bisschen naiv. Besonders liebe sie an ihrem Job die Stunt-Einsätze, die sie selber machen dürfe, berichtete Landsmann in einem Interview mit dem "Kölner Stadtanzeiger". Ihre Hündin Lulu, die Landsmann aus dem Tierschutz adoptiert hat, ist mittlerweile fester Bestandteil am Set und in manchen Szenen schon als Gaststar dabei gewesen.

Kennst du schon dieses Film-Highlight mit Kerstin Landsmann Film ansehen Comedy Sex & mehr Verfügbar auf Joyn 93:07 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

"SOKO München": Wilfried Klaus als Horst Schickl war über drei Jahrzehnte dabei V. l.: Michel Guillaume (Theo Renner), Jutta Schmuttermaier (Ricarda Larenzi) und Wilfried Klaus (Horst Schickl) am Set von "SOKO 5113" - im Jahr 1997. Bild: United Archives