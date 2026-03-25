Spannung pur
Ein Comeback bei "SOKO Köln": Das erwartet dich im großen Staffelfinale
Veröffentlicht:von Christopher Ferner
Am 31. März läuft das Finale der 24. Staffel von "SOKO Köln". Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück und gerät in Lebensgefahr. In der Episode "Engel" wird der Ordnungshüter Sinan Uzun selbst zum Gejagten.
"SOKO Köln" läuft dienstags um 18 Uhr
Staffelfinale von "SOKO Köln": Diese Figur feiert ein Comeback
Am 31. März läuft das Staffelfinale von "SOKO Köln". Die Episode trägt den Titel "Engel" und hält ein Wiedersehen bereit: Ordnungshüter Sinan Uzun (Ali Berber) kehrt zurück. Sinan entdeckt in einer Motorradwerkstatt eine erschossene Mechatronikerin. Über der Leiche steht der vorbestrafte Maximilian Angerer (Ludwig Brix) mit einer Waffe in der Hand. Der Fall scheint klar. Doch ist er wirklich der Täter? Die Lage eskaliert: Max nimmt Sinan als Geisel.
Fans kennen Sinan Uzun bereits aus der Staffel-23-Episode "Freiheit", in der ein Straßenmusiker tot am Rheinufer aufgefunden wurde. Der erste Verdacht fiel damals auf ihn, da er dem Musiker kurz zuvor einen Strafzettel ausgestellt hatte - und daraufhin in einem Social-Media-Video bloßgestellt worden war. Hat diese öffentliche Demütigung ihn zum Mörder gemacht?
Für Berber ist es bereits das dritte Mal bei "SOKO Köln". In der 2016 ausgestrahlten Folge "Chancenlos" aus Staffel 14 spielte er die Rolle des Ünal Yildiz. Im deutschen Krimi ist er kein Unbekannter: Berber war außerdem im "Tatort" in der Folge "Das, was du zurücklässt" sowie in "WaPo Elbe" zu sehen.
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