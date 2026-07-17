Familie
Das ist der berühmte Bruder von "Sturm der Liebe"-Neuzugang Jaime Ferkic
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Mit Jaime Ferkic zieht ein neues Gesicht an den Fürstenhof - doch TV-Fans könnten seinen Nachnamen bereits kennen. Denn der Schauspieler stammt aus einer echten Künstlerfamilie. Besonders sein Bruder begeistert seit Jahren Millionen Zuschauer:innen in einer der erfolgreichsten ZDF-Reihen.
Wenn Jaime Ferkic Ende August am Fürstenhof auftaucht, bringt er nicht nur frischen Wind zu "Sturm der Liebe". Hinter dem Neuzugang steckt eine Familie, deren Gesichter viele Fernsehzuschauer:innen bereits kennen. Vor allem sein Bruder Kristo Ferkic ist längst in einer erfolgreichen TV-Serie zu Hause.
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Jaime Ferkic übernimmt eine spannende Rolle
Ab Folge 4617 verstärkt Jaime Ferkic den Cast der ARD-Telenovela als Sommelier Massimo Foghetti. Seine Figur reist mit einer überraschenden Nachricht an den Fürstenhof: Alexander Saalfeld (Gregory B. Waldis) soll sein leiblicher Vater sein.
Doch bevor Massimo Antworten auf seine Fragen finden kann, nimmt sein Leben eine dramatische Wendung. Nach einem schweren Autounfall fällt er ins Koma. Währenddessen nutzt ein Fremder die Gelegenheit, schlüpft in seine Identität und gewinnt das Vertrauen der Familie. Nach seinem Erwachen kämpft Massimo darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen - und findet dabei nicht nur neue Verbündete, sondern auch einen ganz neuen Blick auf Familie und Zusammenhalt.
Sein Bruder begeistert seit Jahren im ZDF
Der Name Ferkic ist in der deutschen TV-Landschaft längst kein Unbekannter. Jaimes Bruder Kristo Ferkic gehört seit 2018 zum festen Ensemble der ZDF-Erfolgsreihe "Frühling". Dort spielt er Adrian Steinmann, den Ziehsohn von Dorfhelferin Katja Baumann, die von Simone Thomalla verkörpert wird.
Die Rolle machte den heute 27-Jährigen für viele Zuschauer:innen zu einem echten Fanliebling. Schon als Kind stand Kristo vor der Kamera und sammelte früh Schauspielerfahrung. Seinen Durchbruch feierte er mit der Hauptrolle in "Das Haus der Krokodile". Es folgten Produktionen wie "Henri 4", "Fünf Freunde 2", "In aller Freundschaft", "Großstadtrevier" und "SOKO Hamburg".
Abseits der Kamera sorgt Kristo Ferkic ebenfalls für Aufmerksamkeit. Nach der Trennung von der Mutter seines Sohnes übernahm er den Großteil der Erziehung und organisiert den Familienalltag seitdem überwiegend allein - parallel zu seinen Dreharbeiten. Über sein Privatleben spricht er nur selten, den Schutz seines Kindes stellt er bewusst in den Mittelpunkt.
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Auch Jaime kennt das deutsche Fernsehen bestens
Obwohl er jetzt erstmals bei "Sturm der Liebe" zu sehen sein wird, ist Jaime Ferkic kein unbekanntes Gesicht. Der 1989 geborene Schauspieler wirkte bereits in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter "Die Welle", "Das fliegende Klassenzimmer", "Tatort", "Das Traumschiff" sowie mehrere Kinofilme. Mit seiner Rolle als Massimo Foghetti wartet nun das nächste große TV-Kapitel auf ihn.
Die Ferkics sind eine echte Schauspielerfamilie
Mit Jaime und Kristo endet die Erfolgsgeschichte der Familie noch lange nicht. Auch ihre Schwestern Joanna, Arissa und Vijessna Ferkic arbeiten vor der Kamera. Besonders Vijessna kennen viele Zuschauer:innen noch aus den ersten Folgen der Kinder-Kultserie "Die Pfefferkörner", in der sie als Natalie zu sehen war.
Damit zeigt sich: Schauspiel liegt bei den Ferkics offenbar in der Familie. Während Kristo seit Jahren das Publikum im ZDF begeistert, schlägt Jaime nun mit seinem Einstieg bei "Sturm der Liebe" ein neues Kapitel auf. Für Fans der ARD-Telenovela dürfte sich der Neuzugang deshalb gleich doppelt lohnen.
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