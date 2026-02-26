Jede Menge Ärger "Sturm der Liebe"-Vorschau ab 2. März: Können Erik und Yvonne sich wieder versöhnen? Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von Sylvia Loth Erik (Sven Waasner, r.) will sich wieder mit seiner Ehefrau Yvonne (Tanja Lanäus, l.) vertragen. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Während Intrigen geschmiedet und Machtkämpfe ausgetragen werden, geraten mehrere Beziehungen ins Wanken. Was dich in der Woche ab 2. März bei "Sturm der Liebe" erwartet.

Alte und neue Krisen Fanny (Johanna Graen) ist zutiefst verletzt, da Kilian (Anthony Paul) und Larissa (Anna Karolin Berger) sich immer näherkommen. Zwischen ihr, Kilian und Yannik (Jo Weil) eskalieren die Spannungen weiter. Sophia (Krista Birkner) fühlt sich von Christoph (Dieter Bach) gedemütigt und schmiedet Rachepläne, während Massimo (Philip Birnstiel) mithilfe einer geschützten Pflanze die Gasbohrungen am Golfplatz verhindern will. Auch bei Yvonne (Tanja Lanäus) und Erik (Sven Waasner) kriselt es erneut. Für Leo (Aurel Klug) und Elias (Orlando Lenzen) flammt die Liebe wieder auf …

Folge 4546 (Montag, 2. März): Böse Überraschung Kilian gesteht Larissa seine Gefühle und die beiden erleben ein wunderschönes erstes Mal. Fanny, die sich nach wie vor Vorwürfe wegen Larissas Vergiftung macht, sucht erneut das Gespräch. Als Larissa von ihrer Beziehung mit Kilian berichtet, ist Fanny schockiert. Sie versteht die Welt nicht mehr. Yvonne wird endlich aus dem Krankenhaus entlassen und Erik versucht, wieder gutzumachen, dass er sie nicht aus dem Krankenhaus abgeholt hat. Yvonne macht ihm deutlich, dass sie in ihrer Ehe ein Kommunikationsproblem sieht. Werden die beiden sich wieder vertragen? Massimo will die Gasbohrungen am Golfplatz mithilfe einer geschützten Pflanze verhindern. Als ihm einfällt, dass Christoph und Sophia die Pflanze einfach ausreißen könnten, zieht er Marlon (Frederik Bott) und Fanny auf seine Seite.

Folge 4547 (Dienstag, 3. März): Gute Vorsätze Christoph gelingt es nicht, die Beamtin der Naturschutzbehörde um den Finger zu wickeln. Daraufhin setzt Sophia sie unter Druck und kann bei Christoph punkten. Als Sophia dann jedoch mitbekommt, dass Christoph ihre Beziehung lediglich als "angenehm" empfindet, ist sie enttäuscht. Fanny ist zutiefst verletzt und will mit Kilian reden. Dieser sieht sich nicht in der Pflicht, Fanny über sein Liebesleben zu informieren. Er sagt, dass sie sich schließlich von ihm getrennt habe und er ihr nichts schuldig sei. Erik versucht, verständnisvoller zu sein, doch seine guten Vorsätze halten nicht lange an. Als er eine Nachricht von Werner erhält, glaubt er, dass er bald zum stellvertretenden Hotelleiter befördert wird. Doch dann teilt Katja (Isabell Stern) ihm mit, dass Massimo diese Aufgabe übernehmen soll.

Folge 4548 (Mittwoch, 4. März): Rachepläne Trotz der vielen Gemeinsamkeiten mit Olivia (Soraya Bouabsa) merkt Fritz (Thimo Meitner), dass er nur Gefühle für Lale (Yeliz Simsek) hat. Doch Marlon kann ihn davon überzeugen, dass er Olivia eine Chance geben soll. Yannik hat keine Lust, seinen Bruder zu seinem Geburtstag einzuladen, da er nicht seiner Ex Larissa begegnen will. Er ist sich auch unsicher, ob er Fanny einladen soll. Doch sie entschließt sich, hinzugehen und auch einen Schritt auf Kilian zuzumachen. Obwohl sie ihn darum bittet, dass Larissa nicht zur Feier kommt, kann diese nicht widerstehen. Als Sophia realisiert, dass ihre Gefühle viel größer sind als die von Christoph, ärgert sie sich über sich selbst. Sie fühlt sich gedemütigt und die "alte" Sophia kommt wieder zum Vorschein. Sie beschließt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und auf eine Gelegenheit zu warten, um Christoph fertigzumachen.

Folge 4549 (Donnerstag, 5. März): Auseinandersetzungen Yannik und Kilian gehen nach der Geburtstagsfeier im Streit auseinander. Fanny ist empört und hält zu Yannik, da sie Larissas hartnäckiges Verbleiben am Geburtstagstisch als provokant empfindet. Als Marlon zufällig auf Kilian trifft, macht er ihm Vorwürfe, keine Rücksicht auf Fannys und Yanniks Gefühle zu nehmen. Kilian ist sauer, dass er sich einmischt und die Situation eskaliert. Nach ihrem Kuss wünscht sich Olivia scheinbar mehr mit Fritz, während der Lale hinterhertrauert. Er ist sich unsicher, was er tun soll. Werner (Dirk Galuba) meldet sich bei Alfons (Sepp Schauer) aus der Reha und wünscht sich einen Skat-Abend mit den Sonnbichlers. Mittels Skat-App und Videokonferenz wird das Vorhaben umgesetzt, doch dann kommt es zu Problemen …

Folge 4550 (Freitag, 6. März): Angst um Leo Als sich Elias und Leo im Hotel begegnen, ist die Situation angespannt. Beide können ihre Sehnsucht nicht unterdrücken und küssen sich beim nächsten Aufeinandertreffen. Leo fährt mit dem Rad davon, um beim Schwimmen darüber nachzudenken. Als Elias ihm nachfährt, bekommt er mit, dass ein junger Mann einen Fahrradunfall hat. Handelt es sich dabei etwa um Leo? Yvonne zeigt sich zufrieden nach dem Gespräch mit dem Mediator. Doch Erik ist total frustriert, da er angeblich keine Nähe zulassen kann. Er probiert, Yvonne näherzukommen, was aber nach hinten losgeht. Gibt es schon wieder neuen Ärger zwischen den beiden? Fanny ärgert sich, dass Marlon sich nicht bei Kilian entschuldigen möchte. Marlon wiederum lässt seinen Ärger über Fanny bei einem Waldspaziergang mit Fritz aus und entdeckt dabei wieder die invasive Pflanze, deren rasante Verbreitung ihm echte Sorgen bereitet. Widerwillig bittet er Gärtnerin Fanny um Hilfe. Vertragen sich die zwei wieder?