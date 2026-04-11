Großer Schock
Vom Auto angefahren: Ex-"Sturm der Liebe"-Star Natalie Alison über ihren schweren Unfall
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Als Ex-"Sturm der Liebe"-Schauspielerin Natalie Alison vor wenigen Wochen von einem Auto erfasst wurde, war der Schock groß. Noch hat sie mit den Nachwirkungen zu kämpfen und gibt ein Update auf Instagram.
"Sturm der Liebe"-Star auf Zebrastreifen angefahren
Auf ihrem Instagram-Profil @nataliealisonofficial spricht Natalie Alison offen über die Folgen des Unfalls. Gebrochen habe sich die 47-Jährige sich nichts, schreibt sie. Dennoch sei die Zeit danach alles andere als leicht gewesen. Prellungen, ein geschwollenes Knie und anhaltende Schmerzen im gesamten Körper hätten ihren Alltag bestimmt. Hinzu kommen Hüftbeschwerden - und schwere Albträume, gesteht sie.
Nach dem Unfall kamen Behandlungen wie Osteopathie, Massagen und Shiatsu auf die Schauspielerin zu. Diese sollten ihr helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Doch der Heilungsprozess verläuft nicht im luftleeren Raum, eine längere Pause könne sie sich einfach nicht leisten. Als Selbstständige ist sie darauf angewiesen, weiterzuarbeiten - trotz körperlicher Einschränkungen.
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
Natalie Alison hatte bereits Vorerkrankungen
Doch das ist noch lange nicht alles: Alison hatte bereits vor dem Unfall gesundheitliche Probleme. Bereits seit Herbst 2025 kämpft sie mit einem erneuten Ausbruch des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Die Infektion, die häufig mit lang anhaltender Erschöpfung einhergeht, schwächt ihren Körper zusätzlich.
Wenn der Körper mal nicht mehr funktioniert, ist nichts anderes mehr wichtig.
Kein Wunder, dass bei so einem Schicksalsschlag die Fans der Schauspielerin ihr Mitleid aussprechen wollen. Zahlreiche Nutzer:innen sprechen ihr in den Instagram-Kommentaren Mut zu und wünschen ihr eine schnelle Genesung.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
"Sturm der Liebe": Natalie Alison war in mehr als 1200 Folgen dabei
Natalie Alison gehörte von 2008 bis 2022 zu den prägenden Gesichtern von "Sturm der Liebe". Über viele Jahre hinweg verkörperte sie die Rolle der Rosalie Engel und stand für ganze 1265 Episoden vor der Kamera. Bis 2025 war sie zudem bei den "Rosenheim-Cops" zu sehen.
Lust auf mehr Serien, die ans Herz gehen?
Mehr entdecken
Vom Frauenschwarm zum TV-Star
Sebastian Ströbel im Wandel: So anders sah der "Bergretter"-Star früher aus
Schauspieler im Porträt
Darum sind "meistens falsche Frauen" an Sebastian Ströbels Seite
Schauspieler damals
Henning Baum früher: Vor 23 Jahren war er ein Sunnyboy
Dreharbeiten auf Costa Rica
Henning Baum enthüllt: So riskant war "Der letzte Bulle"-Dreh
Schauspieler aus dem Ruhrpott
Henning Baum: "Der letzte Bulle"-Star über wahre Männlichkeit
Trödel-Show
"Bares für Rares": Die vermutlich reichsten Händler:innen