Gefühle im Zwiespalt
Vorschau "Sturm der Liebe" ab 10. Februar: Kann Sophia Christophs Liebe gewinnen?
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Ein Kuss bringt Kilians Gefühle durcheinander und weckt neue Hoffnungen bei Larissa. Gleichzeitig sorgen Eifersucht, Liebesgeständnisse und Zweifel am "Fürstenhof" für emotionale Turbulenzen. Das erwartet dich in der Woche ab 9. Februar bei "Sturm der Liebe".
Herzensfragen
Larissa (Anna Karolin Berger) nutzt jede Gelegenheit, um Kilian (Anthony Paul) näherzukommen. Währenddessen hofft Sophia auf eine romantische Beziehung mit Christoph, der eigene Interessen verfolgt. Yvonne (Tanja Lanäus) zweifelt an Eriks (Sven Waasner) Ehrlichkeit. In der darauffolgenden Folge geraten alte und neue Emotionen durcheinander: Kilian schwankt zwischen Larissa und Fanny (Johanna Graen), Sophia (Krista Birkner) gesteht Christoph (Dieter Bach) ihre Liebe, und Fritz (Thimo Meitner) fragt sich, ob Olivia (Soraya Bouabsa) trotz seiner Gefühle für Lale (Yeliz Simsek) eine echte Chance haben könnte.
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
Folge 4538 (Dienstag, 10. Februar): Die große Chance
Larissa will Kilian unbedingt von sich überzeugen. Als sie mitbekommt, dass der erwartete Restauranttester im "Fürstenhof" eingetroffen ist, wittert sie ihre Chance. Denn ausgerechnet an diesem Tag will Kilian Hildegard (Antje Hagen) das Mittagsgeschäft überlassen. In letzter Sekunde kann Larissa Kilian mit dem Fahrrad abfangen und ihm die Neuigkeit erzählen. Und Larissa scheint Kilian tatsächlich Glück zu bringen. Beim Kochen des Menüs bewahrt sie ihn nämlich vor einem Fehler und nutzt die Gunst der Stunde, ihn zu küssen. Ob sie Kilians Herz damit gewinnen kann?
Sophia sehnt sich nach einer romantischen Beziehung mit Christoph, doch der hat kein echtes Interesse, sondern ist auf Spaß aus. Um ihre Beziehung aufzupeppen, plant Sophia nach einem Besuch auf dem Golfplatz bezüglich des Umbaus ein gemeinsames Essen. Dort macht Christoph eine Entdeckung, die ihm keine Ruhe lässt, woraufhin er Sophia links liegen lässt.
Yvonne bezweifelt, dass Erik den Text in seinem Gefühlstagebuch selbst geschrieben hat, und glaubt, dass es jemand anderes war. Ob sie damit Recht behält?
Folge 4539 (Donnerstag, 12. Februar): Alte und neue Gefühle
Nach dem leidenschaftlichen Kuss fragt sich Kilian, ob sein Bruder Yannik (Jo Weil) doch recht hat und er Gefühle für Larissa hat. Während Fanny beginnt, sich mehr für Marlon (Frederik Bott) zu interessieren, ertappt Kilian sich dabei, sich zu Larissa hingezogen zu fühlen. Larissa spürt und hofft, dass sich etwas zwischen ihr und Kilian verändert hat. Freudestrahlend berichtet sie Sophia davon. Doch freut sie sich zu früh? Als Kilian mitbekommt, dass sich Fanny und Marlon freundschaftlich annähern, wird er eifersüchtig. Um sich abzulenken, lädt er Larissa zu einem Ausflug ein.
Christoph will mit Sophia gemeinsam das Projekt rund um das Erdgasvorkommen realisieren und dabei Gewinn machen. Sophia versichert Christoph dafür ihre Loyalität, fordert aber im Gegenzug einen romantischen Ausflug. Während Sophia die Zeit bei einem gemeinsamen Picknick genießt, ist Christoph weit weniger begeistert, will Sophia aber auch nicht enttäuschen. Diese fühlt sich langsam besser verstanden und gesteht Christoph ihre Liebe.
Fritz hängt immer noch an Lale, obwohl er mit Olivia zum Essen verabredet ist. Trotz seines Liebeskummers stellt er fest, dass Olivia mehrere Punkte seiner Traumfrau-Liste erfüllt. Kann aus den beiden doch mehr werden?
Mehr entdecken
Start in Bichlheim
"Sturm der Liebe"-Star Frederik Bott: Daher kennst du den Neuen am Fürstenhof
Gefühlschaos und Machtspiele
Vorschau "Sturm der Liebe" ab 2. Februar: Was verschweigt Werners Enkel Massimo?
Verhängnisvolle Beobachtung
Vorschau ab 26. Januar: Fliegt Kilians Scheinehe auf?
Plötzlich Schauspieler
Nach "Sturm der Liebe": Mario Basler will aufs "Traumschiff"!
Gefühle am Abgrund
"Sturm der Liebe"-Vorschau ab 19. Januar: Kommen sich Sophia und Christoph wieder näher?
Unglück im Frühjahr
"Sturm der Liebe"-Star: So kämpfte sich Tanja Lanäus nach Sturz zurück
Kritik entspannt gekontert
Anna Karolin Berger als Larissa Mahnke bei "Sturm der Liebe": So war der Druck nach der Neubesetzung
Große Überraschung
"Sturm der Liebe"-Wochen-Vorschau ab 12. Januar: Sophia ist mit fiesem Plan zurück
Wiedersehen am Fürstenhof
Er war 300 Folgen dabei: Überraschungs-Comeback bei "Sturm der Liebe" - dieser Star kehrt zurück