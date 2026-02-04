Gefühle im Zwiespalt Vorschau "Sturm der Liebe" ab 10. Februar: Kann Sophia Christophs Liebe gewinnen? Veröffentlicht: Vor 28 Minuten von Sylvia Loth Christoph (Dieter Bach) und Sophia (Krista Birkner) machen ein Picknick. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold

Ein Kuss bringt Kilians Gefühle durcheinander und weckt neue Hoffnungen bei Larissa. Gleichzeitig sorgen Eifersucht, Liebesgeständnisse und Zweifel am "Fürstenhof" für emotionale Turbulenzen. Das erwartet dich in der Woche ab 9. Februar bei "Sturm der Liebe".

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wichtiger Programm-Hinweis zu "Sturm der Liebe" "Sturm der Liebe"-Fans müssen in dieser Woche Montag, Mittwoch und Freitag auf eine neue Folge ihrer Lieblings-Telenovela verzichten, da die ARD "Sportschau" Olympia 2026 überträgt.

Herzensfragen Larissa (Anna Karolin Berger) nutzt jede Gelegenheit, um Kilian (Anthony Paul) näherzukommen. Währenddessen hofft Sophia auf eine romantische Beziehung mit Christoph, der eigene Interessen verfolgt. Yvonne (Tanja Lanäus) zweifelt an Eriks (Sven Waasner) Ehrlichkeit. In der darauffolgenden Folge geraten alte und neue Emotionen durcheinander: Kilian schwankt zwischen Larissa und Fanny (Johanna Graen), Sophia (Krista Birkner) gesteht Christoph (Dieter Bach) ihre Liebe, und Fritz (Thimo Meitner) fragt sich, ob Olivia (Soraya Bouabsa) trotz seiner Gefühle für Lale (Yeliz Simsek) eine echte Chance haben könnte.

"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn Mo-Fr um 15:10 Uhr hier kostenlos streamen

Folge 4538 (Dienstag, 10. Februar): Die große Chance Larissa will Kilian unbedingt von sich überzeugen. Als sie mitbekommt, dass der erwartete Restauranttester im "Fürstenhof" eingetroffen ist, wittert sie ihre Chance. Denn ausgerechnet an diesem Tag will Kilian Hildegard (Antje Hagen) das Mittagsgeschäft überlassen. In letzter Sekunde kann Larissa Kilian mit dem Fahrrad abfangen und ihm die Neuigkeit erzählen. Und Larissa scheint Kilian tatsächlich Glück zu bringen. Beim Kochen des Menüs bewahrt sie ihn nämlich vor einem Fehler und nutzt die Gunst der Stunde, ihn zu küssen. Ob sie Kilians Herz damit gewinnen kann? Sophia sehnt sich nach einer romantischen Beziehung mit Christoph, doch der hat kein echtes Interesse, sondern ist auf Spaß aus. Um ihre Beziehung aufzupeppen, plant Sophia nach einem Besuch auf dem Golfplatz bezüglich des Umbaus ein gemeinsames Essen. Dort macht Christoph eine Entdeckung, die ihm keine Ruhe lässt, woraufhin er Sophia links liegen lässt. Yvonne bezweifelt, dass Erik den Text in seinem Gefühlstagebuch selbst geschrieben hat, und glaubt, dass es jemand anderes war. Ob sie damit Recht behält?

Ein Restauranttester im Fürstenhof Kilian (Anthony Paul) und Larissa (Anna Karolin Berger) beobachten den Restauranttester angespannt durch die Durchreiche. Bild: ARD/WDR/Christof Arnold