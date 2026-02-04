Start in Bichlheim
"Sturm der Liebe"-Star Frederik Bott: Er ist der Neue am Fürstenhof
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Seit Anfang Februar verstärkt Frederik Bott als Förster Marlon Ständler den Cast der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Er bringt nicht nur die perfekte Mischung aus Charme und Bodenständigkeit an den Fürstenhof, sondern ist vielen Fans bereits bekannt.
"Sturm der Liebe" auf Joyn schauen
Neuzugang bei "Sturm der Liebe": Frederik Bott spielt Förster Marlon Ständler
In einem Vorstellungsvideo auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie begrüßt Schauspieler Frederik Bott die Fans der Serie: "Von drauß' vom Walde komm' ich her und ich kann euch sagen: Es stürmt jetzt sehr!" Denn der 34-Jährige spielt ab sofort den Förster Marlon bei '"Sturm der Liebe".
Seine Figur beschreibt er als echten "Naturburschen durch und durch", der vor allem durch seine Schlagfertigkeit besticht und sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lasse. Bisher sei Marlon, wenn es um Frauen ging, "nicht wirklich auf den Mund gefallen“. Das soll sich schlagartig nach seiner Ankunft am Fürstenhof ändern.
Kaum hat Marlon seinen Försterposten angetreten, gerät sein Weltbild durch eine zufällige Begegnung im Wald ins Wanken. Während er versucht, eine invasive Pflanze zu bekämpfen, gerät er mit einer leidenschaftlichen Pflanzenschützerin aneinander. Sie wäscht ihm gehörig den Kopf - und verzaubert ihn dabei gleichermaßen. Für Marlon eine völlig neue Erfahrung, wie Frederick Bott im Video verrät.
Er lernt seine Seelenverwandte kennen und wird dabei mit Emotionen konfrontiert, die er so von sich noch nicht kennt.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
"Sturm der Liebe"-Cast: Woher man Frederik Bott kennt
Auch wenn Frederik Bott als Förster Marlon neu in Bichlheim ist, dürften ihn viele Zuschauer:innen bereits aus zahlreichen Produktionen kennen. Der Schauspieler hat sich im deutschen Fernsehen ein breites Repertoire erarbeitet: Krimi-Fans kennen ihn aus mehreren "Tatort"-Folgen sowie aus Episodenrollen in"SOKO Stuttgart", "SOKO Köln" und "Rosenheim-Cops".
Besonders präsent war er in den letzten Jahren in der ARD-Reihe "Die Bestatterin", in der er seit 2018 die Hauptrolle des Hannes Taubenbaum spielt. Auch in der beliebten Krankenhausserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" oder der Joyn-Serie "Das Internat" stellte er seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis. Außerdem überzeugte der Schauspieler auch im Kino - im preisgekrönten Widerstandsdrama "Elser".
Nun stellt er sich den täglichen Abenteuern am Fürstenhof und lädt das Publikum ein, ihn auf seinem Weg zu begleiten: "Wenn ihr also wissen wollt, was Marlon passiert und wie es weitergeht, dann schaltet sehr gern ein." Neue Folgen "Sturm der Liebe" siehst du montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und kostenlos im Livestream auf Joyn.
Pssst, Comedy-Geheimtipp!
Mehr entdecken
Gefühle im Zwiespalt
Vorschau "Sturm der Liebe" ab 10. Februar: Kann Sophia Christophs Liebe gewinnen?
Gefühlschaos und Machtspiele
Vorschau "Sturm der Liebe" ab 2. Februar: Was verschweigt Werners Enkel Massimo?
Verhängnisvolle Beobachtung
Vorschau ab 26. Januar: Fliegt Kilians Scheinehe auf?
Plötzlich Schauspieler
Nach "Sturm der Liebe": Mario Basler will aufs "Traumschiff"!
Gefühle am Abgrund
"Sturm der Liebe"-Vorschau ab 19. Januar: Kommen sich Sophia und Christoph wieder näher?
Unglück im Frühjahr
"Sturm der Liebe"-Star: So kämpfte sich Tanja Lanäus nach Sturz zurück
Kritik entspannt gekontert
Anna Karolin Berger als Larissa Mahnke bei "Sturm der Liebe": So war der Druck nach der Neubesetzung
Große Überraschung
"Sturm der Liebe"-Wochen-Vorschau ab 12. Januar: Sophia ist mit fiesem Plan zurück
Wiedersehen am Fürstenhof
Er war 300 Folgen dabei: Überraschungs-Comeback bei "Sturm der Liebe" - dieser Star kehrt zurück