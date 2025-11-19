Emotionales Comeback Patrice Aminati trotz Krebs-Erkrankung wieder auf dem roten Teppich Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von spot on news Patrice Aminati genießt die Tage, die sie ganz normal leben kann. Bild: AEDT/Action Press

Die lebensfrohe Patrice Aminati musste wegen ihres Gesundheitszustandes eine Red-Carpet-Pause machen. Nun legte sie bei den European Fitness Awards in Berlin einen eleganten Auftritt hin.

Seit rund zwei Jahren kämpft Patrice Aminati (30), die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52), nun schon gegen eine aggressive Form von Hautkrebs. Auf Premieren und öffentliche Veranstaltungen musste die 30-Jährige in dieser Zeit weitestgehend verzichten. Umso größer war die Freude aller Anwesenden, zu denen unter anderem auch Franziska van Almsick (47), Laura Wontorra (36) und Ralf Moeller (66) zählten, als sie Aminati am Dienstagabend bei den European Fitness Awards in Berlin trafen.

In Schale geschmissen Für ihr Comeback im Rampenlicht hatte sie ihr blondes, schulterlanges Haar mit einem Mittelscheitel frisiert und sich in ein edles schwarzes Outfit gehüllt. In ihrem Rollkragen-Top setzte sie mit durchsichtigen Elementen an den Armen sowie vom Hals bis zum Bauchnabel glamouröse Akzente. Eine weite schwarze Anzughose samt farblich passenden High Heels rundeten den eleganten Look ab.

Red-Carpet-Auftritt war auch anstrengend Gegenüber der "Bild"-Zeitung betonte Aminati, wie gut es ihr täte, "nach Wochen und Monaten im Krankenhausbett wieder rauszugehen, mich zurechtzumachen, mich als Frau zu fühlen". Denn das gerate allzu schnell in Vergessenheit, "wenn man Krebspatient ist". Begleitet wurde sie bei dem Event von ihren Eltern, da ihr Ehemann gerade in der Karibik arbeitet. Für die schwer erkrankte Mutter einer Tochter stellte der erste öffentliche Auftritt seit langer Zeit eine willkommene Abwechslung, zugleich aber auch eine Herausforderung dar: "Ich war lange nicht draußen, hatte viel gelegen. Das grelle Licht, die Kameras, das ist nach so langer Zeit ungewohnt."

So feiern Patrice und Daniel Weihnachten Wenn es ihre Gesundheit zulässt, will sie mit der gemeinsamen Tochter bald in die Karibik zu ihrem Mann reisen. Und auch für das anstehende Weihnachtsfest existieren bereits liebenswert bodenständige Pläne "mit Kartoffelsalat und Würstchen. Und ich werde Christstollen essen. Mit bestem Gewissen". Im Interview mit "Die Zeit" erklärte Patrice Aminati Anfang Mai, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde. Der Krebs sei im vierten Stadium nicht mehr heilbar und habe gestreut. Am 8. Oktober teilte sie mit, "die letzte Bestrahlung" geschafft zu haben.