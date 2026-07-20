"Elefant, Tiger & Co." Bekanntes ARD-Gesicht verlässt Sendung nach mehr als 20 Jahren: Die Nachfolge steht bereits fest Veröffentlicht: Vor 14 Minuten von C3 Newsroom Chef-Tierarzt Dr. Andreas Bernhard, bekannt aus der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.", verlässt den Zoo Leipzig nach 32 Jahren. Bild: Picture Point

Er kümmerte sich über viele Jahre um die Tiere im Zoo Leipzig. Nun kehrt Chef-Tierarzt Dr. Andreas Bernhard der Einrichtung den Rücken und verabschiedet sich damit auch aus der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co."

"Elefant, Tiger & Co."-Star verkündet seinen Abschied Über 30 Jahre lang war er verantwortlich für das Wohl der Tiere im Zoo Leipzig und war damit vertrautes Gesicht der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.". Nun hat Chef-Tierarzt Dr. Andreas Bernhard seinen Abschied bekannt gegeben. Diese Nachricht verkündete er selbst in der Doku. Der 64-Jährige begründete seinen Schritt mit den zum Teil zunehmenden Herausforderungen im Job: "Hier ist es eine körperlich durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Und es wird am Ende alles auch nicht einfacher", sagte er. Ganz zur Ruhe setzen möchte er sich aber noch nicht. Er wolle „noch ein paar Sachen unternehmen können" und nicht "von der Arbeit ins Krankenbett wechseln", erklärte er.

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Sie tritt die Nachfolge von Dr. Andreas Bernhard im Zoo Leipzig an In der MDR-Sendung, die 2003 erstmals ausgestrahlt wurde, war der Veterinär mehr als 20 Jahre lang von Kameras begleitet worden - beispielsweise auch bei Narkosen und Geburten. Laut "Berliner Kurier" erlebte Dr. Bernhard in seinem Job im Zoo Leipzig auch heikle Situationen. So griff ihn einmal ein Nashornbulle während einer Behandlung an, der Tierarzt brach sich dabei ein Bein. Nach einer OP und einer mehrmonatigen Auszeit kehrte er aber wieder zurück. Die Nachfolge nach Dr. Bernhards Abschied steht jetzt bereits fest. Anja Hantschmann übernimmt als neue leitende Tierärztin im Zoo Leipzig, wie der 64-Jährige in der Sendung ankündigte. Bis Ende Juli wird sie von ihrem Vorgänger noch eingearbeitet, der seit 1994 beim Zoo Leipzig arbeitete. Auf ihre neue Aufgabe freut sie sich. "Ich glaube, als Team werden wir das gut zusammen hinkriegen."