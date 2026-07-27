Exklusiv Wie wird sich Kalli entwickeln? Ferdinand Hofer über seine neue Rolle im "Tatort" München Veröffentlicht: Vor 23 Minuten von Filiz Tamara Boga Ferdinand Hofer spielt die Rolle des Kalli Hammermann im "Tatort" München.. Bild: ARD Degeto/BR/Bavaria Fernsehpro/picture alliance/dpa/Felix Hörhager/Adobe Stock/Joyn Redaktion

Für Kalli Hammermann beginnt im Münchner "Tatort" ein neues Kapitel. Schauspieler Ferdinand Hofer verrät, was die Zuschauer:innen künftig von seiner Figur erwarten dürfen und warum gerade unbekannte Situationen für Spannung sorgen.

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Stress oder Vorfreude? Für Ferdinand Hofer beginnt im Münchner "Tatort" ein neues Kapitel: Seit 2014 ist der Schauspieler als Kalli Hammermann zu sehen, bislang vor allem an der Seite der langjährigen Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr. Nach dem Abschied von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl bleibt Hofer dem Krimi erhalten und übernimmt künftig eine deutlich größere Rolle. Kalli wird Teil des neuen Münchner Ermittler-Duos. Gemeinsam mit Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak, gespielt von Carlo Ljubek, soll er die Nachfolge von Batic und Leitmayr antreten. Aus dem jüngeren Kollegen, der die beiden erfahrenen Ermittler bisher unterstützte, wird damit eine der zentralen Figuren des Münchner "Tatorts". Doch wie wird sich Kalli dadurch verändern? Fest steht: Die Zuschauer:innen könnten Seiten an ihm entdecken, die sie bislang noch nicht kannten. Hofer zufolge liegt der besondere Reiz darin, eine etablierte Figur immer wieder mit ungewohnten Situationen zu konfrontieren. "Ich glaube, das Spannende ist ja schon, dass eine Figur immer wieder in Situationen kommt, in denen sie noch nicht war", erklärt der Schauspieler im Interview mit Joyn.

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