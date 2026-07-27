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Wie wird sich Kalli entwickeln? Ferdinand Hofer über seine neue Rolle im "Tatort" München
Veröffentlicht:von Filiz Tamara Boga
Für Kalli Hammermann beginnt im Münchner "Tatort" ein neues Kapitel. Schauspieler Ferdinand Hofer verrät, was die Zuschauer:innen künftig von seiner Figur erwarten dürfen und warum gerade unbekannte Situationen für Spannung sorgen.
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Stress oder Vorfreude?
Für Ferdinand Hofer beginnt im Münchner "Tatort" ein neues Kapitel: Seit 2014 ist der Schauspieler als Kalli Hammermann zu sehen, bislang vor allem an der Seite der langjährigen Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr. Nach dem Abschied von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl bleibt Hofer dem Krimi erhalten und übernimmt künftig eine deutlich größere Rolle.
Kalli wird Teil des neuen Münchner Ermittler-Duos. Gemeinsam mit Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak, gespielt von Carlo Ljubek, soll er die Nachfolge von Batic und Leitmayr antreten. Aus dem jüngeren Kollegen, der die beiden erfahrenen Ermittler bisher unterstützte, wird damit eine der zentralen Figuren des Münchner "Tatorts". Doch wie wird sich Kalli dadurch verändern? Fest steht: Die Zuschauer:innen könnten Seiten an ihm entdecken, die sie bislang noch nicht kannten.
Hofer zufolge liegt der besondere Reiz darin, eine etablierte Figur immer wieder mit ungewohnten Situationen zu konfrontieren. "Ich glaube, das Spannende ist ja schon, dass eine Figur immer wieder in Situationen kommt, in denen sie noch nicht war", erklärt der Schauspieler im Interview mit Joyn.
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Unbekannte Situationen könnten Kalli verändern
Es könnte also durchaus sein, dass Kalli künftig in Situationen gerät, in denen wir ihn noch nie zuvor gesehen haben. Wie er darauf reagiert, soll ein wichtiger Teil seiner weiteren Entwicklung werden. Genau darin sieht Hofer das große Potenzial seiner Figur: "Das ist das Spannende: Wie reagiert die Figur in den Situationen?"
Konkrete Details zu kommenden Fällen verrät der Schauspieler zwar noch nicht. Er deutet jedoch an, dass Kallis Entwicklung möglichst langfristig angelegt sein soll. Hofer hoffe, dass die Figur nicht bereits nach drei oder vier Folgen auserzählt sei. Schließlich gebe es noch viele Situationen, in die Kalli zum ersten Mal geraten könne.
Diese neuen Erfahrungen könnten ihn prägen und wachsen lassen - oder ihn womöglich auch an seine Grenzen bringen. Hofer formuliert es mit einem Augenzwinkern: Kalli werde an den Herausforderungen "je nachdem daran wachsen oder, weiß ich nicht was, hoffentlich nicht zugrunde gehen".
Damit bleibt Kallis Zukunft im Münchner "Tatort" vorerst offen. Sicher ist aber: Seine neue Rolle bietet reichlich Raum für überraschende Facetten und eine Entwicklung, die noch lange nicht abgeschlossen sein dürfte.
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