Platz eins ermittelt seit 37 Jahren
Diese Stars sind beim "Tatort" schon am längsten dabei - die Top 3 im Ranking
Veröffentlicht:von Anna Tiefenbacher
:newstime
Diese "Tatort"-Kommissare wurden in der Krimi-Serie ermordet
Videoclip • 01:14 Min • Ab 12
Das Tatort-Ritual am Sonntagabend ist für viele gar nicht mehr wegzudenken, genauso wenig, wie die Ermittler und Ermittlerinnen, die sich über die Jahre in die Herzen ihrer Fans gespielt haben. Doch wer ist eigentlich am längsten Teil der ARD-Reihe?
1970 startete die "Tatort"-Reihe mit der Folge "Taxi nach Leipzig". Jedes Jahr werden circa 35 Folgen ausgestrahlt, mittlerweile sind es über 1.300. Viele Ermittler und Ermittlerinnen sind seit vielen Jahren dabei, sind für die Zuschauenden untrennbar mit der jeweiligen Stadt verbunden. Major Bibi Fellner und Oberstleutnant Moritz Eisner (gespielt von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer) ermitteln von 1999 (beziehungsweise 2011) bis 2026 in Wien, das kultige Münster-Duo Thiel und Börne (gespielt von Axel Prahl und Jan Josef Liefers) klärt seit 2002 einen Fall nach dem anderen. Doch es gibt "Tatort"-Stars, die sogar noch länger dabei sind. Hier kommen die Top 3.
Noch bevor er Teil des charismatischen Kölner Ermittler-Duos wurde, spielte Klaus J. Behrendt bereits in acht Folgen des Düsseldorfer "Tatorts" mit - damals bereits in der Rolle des Ermittlers Max Ballauf, für die er bis heute beliebt und berühmt ist.
Ballauf ist der ruhige, kontrollierte Gegenpol zum emotionalen Freddy Schenk (Dietmar Bär). Er wirkt dadurch im Vergleich oft unnahbar und spröde, hat aber ein feines Gespür für Zwischentöne. Nach seiner Zeit bei der Düsseldorfer Kripo absolvierte er eine Spezialausbildung in Florida bei der Drogenfahndung. Cool, oder? Freddy ist der herzliche Familienmensch, Ballauf ist Einzelgänger. Zwischen den beiden ungleichen Ermittlern gibt es ständig Reibungen, was die Kölner Fälle jedesmal besonders unterhaltsam macht.
Der Viertdienstälteste nach Behrendt ist übrigens Dietmar Bär. Der ist seit 1997 beim Tatort. "Willkommen in Köln" heißt passenderweise der erste Fall des Duos, in dem es den Mord an einem ehemaligen Polizisten aufklären muss.
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Es endete eine Ära, als Leitmayr und Batic, gespielt von Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, sich im April 2026 nach 35 Dienstjahren verabschiedeten. Mit der Doppelfolge "Unvergänglich" haben sie die 100 Folgen voll gemacht und sich in den Ruhestand begeben. Anders als die meisten anderen Ermittler-Duos haben die beiden sich nie an andere Partner gewöhnen müssen. Sie starteten gemeinsam 1991 mit ihrem ersten Fall "Animals", in dem sie den Tod einer Frau aufklären sollen, der mit illegalen Tierversuchen zusammenhängt.
Da wird man dann schon a bisserl sentimental.
Batic, der Ermittler mit den kroatischen Wurzeln, ist der emotionalere der beiden. Er hat eine gute Intuition, handelt manchmal aber zu impulsiv. Leitmayr ist abgeklärter, hat einen Hang zum Sarkasmus und Probleme, Bindungen einzugehen. Über die Jahre wachsen die beiden ungleichen Münchner Ermittler immer weiter zusammen, sie streiten sich zwar, sind aber immer füreinander da, wenn es darauf ankommt.
Hier liest du, wie es mit dem Münchner Tatort weitergeht: Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer: Das sind die neuen "Tatort"-Kommissare
Den 100-Folgen-Rekord halten die beiden (noch) - doch es gibt eine Ermittlerin, die schon länger dabei ist.
In unglaublichen 83 Folgen "Tatort" hat Ulrike Folkerts bereits Lena Odenthal gespielt. In ihrem ersten Fall, der passenderweise "Die Neue" heißt, kommt die junge Lena ins Sittendezernat Ludwigshafen und soll helfen, einen Serien-Vergewaltiger dingfest zu machen. Der Ludwigshafen-"Tatort" ist übrigens der einzige, der durchgehend mit weiblichen Protagonistinnen besetzt ist. Schon in den Jahren vor Lena ermittelten zwei Kommissarinnen. Ihre Lederjacke und ihre ruppige Art, mit der sie sich in der männerdominierten Branche seit jeher behauptet, haben Lena längst zu einer Ikone der Krimireihe gemacht.
Ich habe da ein neues Frauenbild im Fernsehen kreiert, was mir gar nicht klar war. Aber das hat mir Spaß gemacht.
Lena hat in ihren bald vier Jahrzehnten als Ermittlerin viel erlebt und gesehen, trotzdem hat sie nie ihre einfühlsame, menschliche Seite verloren - auch wenn sie die manchmal hinter einer harten, leicht exzentrischen Fassade zu verstecken sucht.
In der Liebe hat Lena kein Glück, vielleicht hat sie auch keine Geduld für Männer unter ihrem Niveau. Sie hat meist nur kurze Affären, mehr als einmal verguckt sie sich unwissend in einen Täter. Privat läuft es für Ulrike Folkerts deutlich besser: Seit über 20 Jahren lebt sie mit ihrer Partnerin, der Fotografin und Zeichnerin Katharina Schnitzler zusammen.
Auch interessant: "Tatort"-Teams im Ranking: Diese drei Ermittler-Duos sind die Publikums-Lieblinge.
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