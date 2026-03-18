"Fucking weird": ProSieben-Star spricht offen über Backstage-Erfahrungen bei "Tatort"-Dreh

Wer keine Hauptrolle hat, fällt am Set schnell durchs Raster - so zumindest die Erfahrung von Lara Kimpel.

Lara Kimpel kennt den Unterschied zwischen Haupt- und Nebenrolle aus eigener Erfahrung. Als Hauptdarstellerin bei "Die Cooking Academy" steht sie gerade im Rampenlicht - doch ein Erlebnis als Nebendarstellerin beim "Tatort" lässt sie nicht los.

Nebenrolle beim "Tatort": Schauspielerin Lara Kimpel über eine Zweiklassengesellschaft am Set

Die 28-jährige Schauspielerin Lara Kimpel ist aktuell als Hauptdarstellerin der Irini Dimitriou in der neuen ProSieben- und Joyn-Serie "Die Cooking Academy" zu sehen - ein großer Schritt für die junge Darstellerin, die sich ihren Weg ins Fernsehen über Jahre erarbeitet hat. Aufgewachsen in der Nähe von Köln stand Lara Kimpel bereits mit elf Jahren auf der Theaterbühne. Sie studierte Schauspiel in München und drehte parallel für ARD, ZDF und SAT.1. Kleine Rollen, viele Sets, viel lernen - das war lange ihr Alltag. Und genau dieser Alltag ist Thema eines ihres neuen TikTok-Reels.

Darin spricht sie offen darüber, wie es sich für sie anfühlt, beim "Tatort" eine kleine Nebenrolle zu spielen. Die ARD-Krimireihe läuft seit über 50 Jahren und ist sehr erfolgreich - entsprechend groß ist die Produktion. Lara Kimpel war bei einem Dreh dabei, übernahm eine Nebenrolle, und besuchte anschließend die Abschlussfeier.

Was sie dort erlebte, hat sie sichtlich beschäftigt: Viele hätten sie ignoriert, schildert sie. Wer später zufällig neben ihr beim Essen saß, habe zwar das Gespräch gesucht - aber eben nur, weil es sich nicht vermeiden ließ.

Ein Tiefpunkt des Abends markierte für sie auch eine Rede, bei der die anwesenden Schauspielerinnen und Schauspieler erwähnt wurden. Die Hauptdarsteller:innen wurden namentlich gefeiert - ihre Beteiligung dagegen kurz abgehakt: "und noch eine Nebenrolle."