"Dafür gibt's Geld" Kaya Yanar kritisiert TV-Branche: Attacke auf "Tatort" und "Traumschiff"

Kaya Yanar übt scharfe Kritik an der TV-Branche: Während für Formate wie "Tatort" und "Das Traumschiff" Geld da sei, werde Comedy kaputtgespart. Persönlich verabschiedet sich der 52-Jährige nun von der Bühne – doch ganz verschwinden will er nicht.

Seit mehr als zwei Jahrzehnte steht Kaya Yanar als Comedian im Rampenlicht und begeisterte mit Programmen wie seiner Erfolgsshow "Was guckst du?!" Millionen. Bevor der 52-Jährige seine Bühnenkarriere 2026 beendet, schlägt er noch einmal ernste Töne an. In einem Interview rechnet er nun mit der deutschen Fernsehbranche ab – insbesondere mit den Bedingungen für Comedy-Produktionen.

Seitenhieb gegen "Tatort" und "Traumschiff" Im Gespräch auf dem YouTube-Kanal "Hey Aaron!!!" berichtet Yanar laut "Focus" von Plänen, seine frühere Sendung zurückzubringen. Das Projekt sei letztlich am Geld gescheitert. "Wir hatten damals ne Woche für 30 Minuten. Heute gibt es aber keine 30 Minuten Comedy-Slots mehr. Jeder Sender will ne Stunde haben, aber mit der Hälfte des Budgets, wenn du Glück hast." Der 52-Jährige spart nicht mit Seitenhieben auf andere Formate. "Ich glaube, für‚ 'Tatort' und 'Rosamunde Pilcher' gibt es noch genug Kohle, und 'Traumschiff' und sowas – dafür gibt's Geld", sagt er.

Imageschaden für das Comedy-Genre Für Yanar ist der Zusammenhang eindeutig: Sinkende Budgets gingen zulasten der Qualität. "Wenn du die Kohle nicht hast, kannst du nur das machen, was dir zur Verfügung steht", sagte Yanar. Das Ergebnis sei ein Imageschaden für das gesamte Genre.

Dann heißt es am Ende: Deutsche Comedy ist so schlecht. Kaya Yanar