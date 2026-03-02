"Dafür gibt's Geld"
Kaya Yanar kritisiert TV-Branche: Attacke auf "Tatort" und "Traumschiff"
Aktualisiert:von Julia W.
Kaya Yanar übt scharfe Kritik an der TV-Branche: Während für Formate wie "Tatort" und "Das Traumschiff" Geld da sei, werde Comedy kaputtgespart. Persönlich verabschiedet sich der 52-Jährige nun von der Bühne – doch ganz verschwinden will er nicht.
Seit mehr als zwei Jahrzehnte steht Kaya Yanar als Comedian im Rampenlicht und begeisterte mit Programmen wie seiner Erfolgsshow "Was guckst du?!" Millionen. Bevor der 52-Jährige seine Bühnenkarriere 2026 beendet, schlägt er noch einmal ernste Töne an.
In einem Interview rechnet er nun mit der deutschen Fernsehbranche ab – insbesondere mit den Bedingungen für Comedy-Produktionen.
Entdecke Kaya Yanar auf Joyn!
Seitenhieb gegen "Tatort" und "Traumschiff"
Im Gespräch auf dem YouTube-Kanal "Hey Aaron!!!" berichtet Yanar laut "Focus" von Plänen, seine frühere Sendung zurückzubringen. Das Projekt sei letztlich am Geld gescheitert. "Wir hatten damals ne Woche für 30 Minuten. Heute gibt es aber keine 30 Minuten Comedy-Slots mehr. Jeder Sender will ne Stunde haben, aber mit der Hälfte des Budgets, wenn du Glück hast."
Der 52-Jährige spart nicht mit Seitenhieben auf andere Formate. "Ich glaube, für‚ 'Tatort' und 'Rosamunde Pilcher' gibt es noch genug Kohle, und 'Traumschiff' und sowas – dafür gibt's Geld", sagt er.
Imageschaden für das Comedy-Genre
Für Yanar ist der Zusammenhang eindeutig: Sinkende Budgets gingen zulasten der Qualität. "Wenn du die Kohle nicht hast, kannst du nur das machen, was dir zur Verfügung steht", sagte Yanar. Das Ergebnis sei ein Imageschaden für das gesamte Genre.
Dann heißt es am Ende: Deutsche Comedy ist so schlecht.
Zuletzt sorgte Kaya Yanar mit einer persönlichen Entscheidung für Schlagzeilen: Nach 25 Jahren auf Tour will er sich 2026 von den Live-Bühnen in Deutschland zurückziehen. Die Belastung sei zu groß geworden, sagte er.
Ein endgültiger Rückzug aus der Öffentlichkeit sei das allerdings nicht. "Das ist kein Karriereende, zumindest meinerseits", betont er. 2026 stehen noch letzte Termine an, danach möchte er sich neuen Projekten widmen.
Mehr entdecken
Wegen Körperverletzung angeklagt
Nach Bar-Schlägerei: Shia LaBeouf zur Drogentherapie verurteilt
Nächstes Kind reagiert
Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt: Maddox streicht Pitt aus Namen
"Mach schon, mach es richtig"
Armdrücken mit "Thor": Ed Sheeran vs. Chris Hemsworth
Familienbande
Wotan Wilke Möhring: Die Geschwister des Schauspielers
Bis heute eng verbunden
Stefanie Stappenbeck: Ihr berühmter Ex-Freund
Rechtsstreit nach Einbruch
Verona Pooth vor Gericht: Millionen-Schmuck weg - jetzt klagt sie
Explosionen am Himmel
Explosionen: Fiona Erdmann erlebt Ausnahmezustand in Dubai
Seltene Einblicke ins Familienleben
Ryan Goslings Töchter sind seine strengsten Kritikerinnen
Sängerin im Porträt
Nadja Benaissa: Gibt's jetzt das erneute Comeback als Tänzerin?