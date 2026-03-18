Hinter den Kulissen
"Fucking weird": ProSieben-Star zieht über seinen "Tatort"-Dreh her
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Lara Kimpel kennt den Unterschied zwischen Haupt- und Nebenrolle aus eigener Erfahrung. Als Hauptdarstellerin bei "Die Cooking Academy" steht sie gerade im Rampenlicht - doch ein Erlebnis als Nebendarstellerin beim "Tatort" lässt sie nicht los.
Der "Tatort" im Ersten sonntags um 20:15 Uhr
Nebenrolle beim "Tatort": Schauspielerin Lara Kimpel über eine Zweiklassengesellschaft am Set
Die 28-jährige Schauspielerin Lara Kimpel ist aktuell als Hauptdarstellerin der Irini Dimitriou in der neuen ProSieben- und Joyn-Serie "Die Cooking Academy" zu sehen - ein großer Schritt für die junge Darstellerin, die sich ihren Weg ins Fernsehen über Jahre erarbeitet hat. Aufgewachsen in der Nähe von Köln stand Lara Kimpel bereits mit elf Jahren auf der Theaterbühne. Sie studierte Schauspiel in München und drehte parallel für ARD, ZDF und SAT.1. Kleine Rollen, viele Sets, viel lernen - das war lange ihr Alltag. Und genau dieser Alltag ist Thema eines ihres neuen TikTok-Reels.
Darin spricht sie offen darüber, wie es sich für sie anfühlt, beim "Tatort" eine kleine Nebenrolle zu spielen. Die ARD-Krimireihe läuft seit über 50 Jahren und ist sehr erfolgreich - entsprechend groß ist die Produktion. Lara Kimpel war bei einem Dreh dabei, übernahm eine Nebenrolle, und besuchte anschließend die Abschlussfeier.
Was sie dort erlebte, hat sie sichtlich beschäftigt: Viele hätten sie ignoriert, schildert sie. Wer später zufällig neben ihr beim Essen saß, habe zwar das Gespräch gesucht - aber eben nur, weil es sich nicht vermeiden ließ.
Ein Tiefpunkt des Abends markierte für sie auch eine Rede, bei der die anwesenden Schauspielerinnen und Schauspieler erwähnt wurden. Die Hauptdarsteller:innen wurden namentlich gefeiert - ihre Beteiligung dagegen kurz abgehakt: "und noch eine Nebenrolle."
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"Keine Daseinsberechtigung": Lara Kimpel über ihren "Tatort"-Dreh
Kimpel räumt ein, das Ganze vielleicht überinterpretiert zu haben. Trotzdem bringt sie es auf den Punkt: "Ich dachte, 'okay, ich hab keine Daseinsberechtigung'. Und jetzt fühl ich mich scheiße." Kurz danach: "It's fucking weird." Die Gespräche, die nur zustande kommen, weil man zufällig nebeneinander sitzt.
Die Rede, bei der man als Randnotiz vorkommt. Die Erkenntnis, dass man zwar dabei war, aber eigentlich nicht dazugehört. Mehr als das, was im Reel zu hören ist, möchte die Schauspielerin offenbar nicht teilen. Eine Anfrage von Joyn blieb unbeantwortet.
Für sie ist der Abend jedenfalls ein Anlass, es selbst besser zu machen. Als Hauptdarstellerin bei "Die Cooking Academy" sieht sie sich in der Verantwortung, das Klima am Set aktiv mitzugestalten. "Die sind genauso Schauspieler wie die Hauptrollen", sagt sie über Kolleginnen und Kollegen in kleineren Rollen - und schließt mit einem Appell an alle: "Lasst mal jeden gleich appreciaten. Auch alle Nebenrollen an den Sets."
Lara Kimpel in der Hauptrolle als Irini Dimitriou
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