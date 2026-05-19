Martin Brambach und Cornelia Gröschel sprechen sich gegen "Tatort"-Produktionsstopp aus

Die Nachricht ist für Fans der beiden Krimireihen ein herber Schlag: Der MDR hat aus Spargründen eine Zwangspause für den "Tatort" aus Dresden und den "Polizeiruf 110" aus Magdeburg für drei Jahre angekündigt. Nun melden sich die Hauptdarsteller:innen zu Wort.

Martin Brambach und Cornelia Gröschel warnen vor "Tatort"-Zwangspause

Drei Jahre keine neuen Dreharbeiten für den "Tatort" aus Dresden und den "Polizeiruf 110" aus Magdeburg - das plant der MDR aus finanziellen Gründen. Wegen Sparzwängen soll die Produktion neuer Folgen zunächst auf Eis gelegt werden.

Nicht nur viele Fans der ARD-Krimireihe reagierten entsetzt. Jetzt haben sich auch die "Tatort"-Darsteller:innen Martin Brambach und Cornelia Gröschel zu Wort gemeldet. In einem gemeinsamen bei Instagram veröffentlichten Statement (Accounts: @martinbrambach und @corneliagroeschel) warnen sie vor den Folgen einer Zwangspause.

"Wir sind immer noch bestürzt über die Meldung des MDR, den 'Tatort Dresden' und den 'Polizeiruf Magdeburg' in den nächsten 3 Jahren nicht mehr finanzieren zu können", schreiben sie. Brambach und Gröschel spielen im "Tatort Dresden" den Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel und die Kommissarin Leonie Winkler.

Die beiden Hauptdarsteller:innen zeigen zwar einerseits Verständnis für den "enormen Druck", unter dem der MDR stehe und den notwendig gewordenen Sparkurs, zugleich warnen sie aber auch: "Filmproduktionen kann man leider nicht so einfach an- und abschalten." Es gebe lange Vorlaufzeiten. "Wenn wir drei Jahre nicht produzieren, gehen lang aufgebaute Strukturen kaputt und die Menschen vor und hinter der Kamera - und auch wir Schauspielerinnen und Schauspieler - müssen uns natürlich um andere Projekte bemühen, um wie alle Menschen unsere Miete zu zahlen", heben die "Tatort"-Stars hervor.