"Glück kann ganz einfach sein"
Ist "Tatort"-Star Tijan Njies neue Liebe ein Reality-Star?
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Tijan Njie ist frisch verliebt! Auf Instagram machte der "Tatort"-Star seine neue Beziehung jetzt öffentlich. Die neue Frau an seiner Seite ist keine Unbekannte.
Den "Tatort" streamen
Der "Tatort"-Star ist in einer neuen Beziehung
In seiner Instagram-Story teilte der Schauspieler nun ein Reel, das seine neue Freundin gepostet hat. Die neue Frau an seiner Seite ist keine Geringere als Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste! Ihre neue Beziehung zum "Tatort"-Star Tijan Njie verkündete die Reality-TV-Bekanntheit jetzt auf Instagram. Sie teilte ein Reel, in dem die beiden in einem Hotelzimmer zu sehen sind. Njie und Battiste lachen glücklich zusammen und turteln, was das Zeug hält. Den Beitrag betitelte die ehemalige Bachelorette mit den Worten: "Glück kann ganz einfach sein."
Njie repostete den Beitrag in seiner Story und kommentierte das Posting zusätzlich mit folgenden Emojis: "🤲🏾❤️".
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So reagiert Battistes Community
In den Kommentaren melden sich nach dem Liebes-Outing unzählige User:innen zu Wort. "❤️❤️❤️❤️❤️ Whaaat?!? Omg wie toll! Freu mich riesig für euch!😍👏🏻🥹", schreibt etwa die "Let's Dance"-Bekanntheit Kathrin Menzinger. Auch Tänzerin Ekaterina Leonova gratulierte dem Paar: "Wie schön😍🥹Ich freue mich so sehr für euch."
Auch die Fans sind begeistert. Innerhalb weniger Stunden wurde der Beitrag über 21.300 Mal gelikt (Stand 19. Mai 2026, 12:59 Uhr).
Das ist aus Tijan Njies und Sharon Battistes Privatleben bekannt
Reality-TV-Bekanntheit Sharon Battiste war von 2018 bis 2021 in der Daily-Serie "Köln 50667" zu sehen. Danach wollte sie bei "Die Bachelorette" im Jahr 2022 die große Liebe finden. In der Reality-TV-Show kam sie mit Jan Hoffmann zusammen. Doch die Beziehung sollte nicht ewig halten: Im Mai 2024 wurde die Trennung bekannt. Danach war es lange still um ihr Privatleben - bis jetzt!
Tijan Njie hielt sein Liebesleben in den vergangenen Jahren stets unter Verschluss. Es ist nicht bekannt, wie lange die letzte Beziehung des Schauspielers her ist.
Den Film "Girl You Know It's True" mit Tijan Njie kannst du jederzeit auf Joyn streamen!
Liebesgerüchte gibt es schon länger
Dass Battiste und Njie sich schon lange kennen, ist kein Geheimnis. Bereits im Jahr 2021 brachten die zwei die Gerüchteküche zum Brodeln, als sie auf Instagram gemeinsam zum Song "Vibration" von Fireboy DML tanzten. Den Fans entging nicht, wie gut die beiden harmonieren. "Mega ihr beiden zusammen 👍👍😊😊❤", schwärmte nur eine:r von vielen Nutzer:innen. Ob es wohl damals schon ein bisschen zwischen ihnen gefunkt hat? Das haben die beiden bislang noch nicht verraten. Ob sie noch mehr über ihre neue Beziehung preisgeben, bleibt abzuwarten.
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