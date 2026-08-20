Frühes Glück Mit 23 schon Papa: "Tatort"-Star Ludwig Trepte verrät den Grund Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Ludwig Trepte feiert Erfolge, nicht nur vor der Kamera. Bild: picture alliance/dpa

Ludwig Trepte begann früh mit der Schauspielerei - und erfüllte sich auch privat zeitig einen großen Wunsch: Mit 23 wurde der "Tatort"-Star erstmals Vater. Dahinter steckt eine Sehnsucht, die ihn schon lange begleitet hatte.

Nicht verpassen: Ludwig Trepte ist am Freitag, 21. August, wieder im "Tatort" zu sehen Bald verfügbar Freitag, 21.08. 22:20 Uhr • Tatort Schau die Folge "Aus dem Dunkel" um 22:20 Uhr - hier im kostenlosen Das-Erste-Livestream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Während viele Anfang 20 noch herausfinden, wie ihre Zukunft aussehen soll, wusste Ludwig Trepte schon in jungen Jahren, dass er eine eigene Familie gründen möchte. Heute ist der aus "Tatort", "Deutschland 83" und "Unsere Mütter, unsere Väter" bekannte Schauspieler 38 Jahre alt und hat gemeinsam mit seiner Frau Deborah zwei Kinder im Alter von 15 und acht Jahren.

Seltener Paar-Auftritt: Ludwig Trepte mit seiner Ehefrau Deborah bei einer Show-Premiere 2017. Bild: picture alliance / AAPimages / Lueders

Dass die Familiengründung vergleichsweise früh kam, war für das Paar eine bewusste Entscheidung. In einem Interview mit "SUPERillu" aus dem Jahr 2020 erklärte er:

Ich fand die Idee, ein junger Vater zu sein, schon immer wunderschön. Ludwig Trepte

Und weiter: "Meine Frau und ich wollten einfach so dicht wie möglich an der nächsten Generation dran sein." Dahinter steckt für den Schauspieler auch die Vorstellung, möglichst viele Jahre aktiv mit seinen Kindern verbringen zu können: gemeinsam Neues entdecken, später noch viel miteinander erleben - und vielleicht eines Tages sogar Ur-Großvater werden.

Hat der "Tatort"-Star dadurch etwas verpasst? Das Gefühl, durch die frühe Familiengründung auf etwas verzichten zu müssen, kennt Trepte nach eigenen Angaben nicht. Sein Beruf ermöglicht ihm schließlich Reisen und Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen.

Und Kinder bereichern das Leben doch ungemein. Sie zeigen einem die Welt aus einer ganz anderen Perspektive! Ludwig Trepte

Familie bedeutet für den Schauspieler allerdings nicht nur gemeinsame Erlebnisse. Besonders wichtig ist ihm das Gefühl von Sicherheit. Dabei orientiert er sich auch an einem Mann, der ihn selbst entscheidend geprägt hat: seinem Vater Stephan Trepte, der 2020 im Alter von 70 Jahren starb.

Dieses Familiengefühl gab ihm sein Vater mit Stephan Trepte machte sich in der DDR als Musiker einen Namen und war unter anderem Mitglied der Bands electra und LIFT. Nach der Wiedervereinigung wurde seine berufliche Situation schwieriger. Für seine vier Söhne wollte er dennoch weiterhin sorgen. Diese Haltung hat Ludwig Trepte übernommen. Wer sich für eine Familie entscheide, trage für diese auch Verantwortung. Zu Lebzeiten verband Vater und Sohn ein besonders enges Verhältnis. Im Interview, dass er vor Stephan Treptes Tod gab, verriet er:

Mein Vater liebt mich bedingungslos und lässt mich das auch spüren. Ludwig Trepte

Geprägt sei ihre Beziehung vor allem von Liebe, Vertrauen und dem Wissen gewesen, sich aufeinander verlassen zu können.

Ludwig Trepte teilt die Liebe zur Musik Auch nach dem Tod seines Vaters bleibt eine besondere Verbindung zwischen ihnen: die Musik. Der 38-Jährige spielt Gitarre und Klavier und komponierte früher regelmäßig gemeinsam mit ihm eigene Stücke - selbst über räumliche Distanz hinweg.

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