Wer wird Robert Karows neuer Partner? Nach Corinna Harfouchs Abschied: Wie geht es jetzt im Berliner "Tatort" weiter? Aktualisiert: Vor 4 Stunden von teleschau Und tschüss: Susanne Bonard (Corinna Harfouch) nahm in "Tatort: Gefahrengebiet" ihren Abschied. Wie geht es für Robert Karow (Mark Waschke) weiter? Bild: rbb/Conny Klein

Kommissarin Susanne Bonard verabschiedet sich in die Rente. Mit ihr verlässt Darstellerin Corinna Harfouch die "Tatort"-Ermittlerbühne. Wie aber geht es nach ihrem Abschied in Berlin weiter? Muss Robert Karow (Mark Waschke) künftig alleine ermitteln, oder wird ihm jemand Neues zur Seite gestellt?

Sieh Corinna Harfouchs letzten "Tatort" kostenlos im ARD-Livestream auf Joyn Am 1. Februar um 20:15 Uhr läuft "Tatort: Gefahrengebiet"

Es war eine der kürzesten Dienstphasen der "Tatort"-Geschichte. Nach nur fünf Fällen (der erste Einsatz "Nichts als die Wahrheit" war 2023 ein Zweiteiler) verabschiedete Susanne Bonard (Corinna Harfouch) sich wieder aus ihrem Dienst. Harfouchs Abschied hatte jedoch nichts mit eventuellen "künstlerischen Verstimmungen" zu tun. Vielmehr befand sich die 1954 geborene Schauspielerin bereits beim Dienstantritt im Rentenalter und hatte schon damals angekündigt, nur eine kleine Anzahl von Fällen zu übernehmen. Nun ging sie, als zweite "Tatort"-Kommissarin innerhalb eines Jahres nach Axel Milberg, in Rente. "Es wäre ja auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch 'Tatort'-Kommissarin wäre und im Rollstuhl die Verbrecher jage", sagte die Schauspielerin gegenüber der "Augsburger Allgemeinen". Wie aber geht es weiter? Robert Karow (Mark Waschke) steht jedenfalls zunächst alleine da. Schon wieder. 2022 musste er schon den Verlust seiner langjährigen Partnerin Nina Rubin (Meret Becker) verkraften. Die starb nach 15 gemeinsamen Fällen in "Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" in Karows Armen.

Neue Verstärkung für Robert Karow geplant Klar ist, dass der für den Berliner "Tatort" zuständige RBB zunächst zur Überbrückung eine Solo-Folge für Karow produziert. Das war schon nach dem Ausscheiden von Meret Becker so. Für die Zeit danach steht nun fest: Karow macht weiter! Wie der RBB mitteilte, solle "zeitnah" eine neue Partnerin oder ein neuer Partner für ihn vorgestellt werden. Über Themen, Dreharbeiten und Sendetermine kommender Berliner "Tatort"-Folgen ist derzeit noch nichts bekannt. Der nächste "Tatort" wird am Sonntag, 8. Februar, wie immer ab 20:15 Uhr im Ersten und über den ARD-Livestream auf Joyn zu sehen sein. In "Das Böse in dir" ermittelt das Saarbrücker Duo Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) in seinen siebten Fall.