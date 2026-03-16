Kürsat "Chico" Yildirim avancierte mit einem Jackpot zur Kultfigur. Jetzt steht der Lotto-Millionär aus dem Rurhgebiet vor einem großen Auftritt in der beliebten ARD-Krimireihe "Tatort" - natürlich in seiner Wahlheimat Dortmund.

Was genau auf ihn zukommt, steht allerdings noch nicht fest. WDR-"Tatort"-Redakteur Frank Tönsmann stellt beim Pressetermin klar, dass Chico keine Sprecherrolle bekommen werde. Für den aktuellen Fall "Blut und Wasser" habe es schlicht nicht gepasst - denn der Film komme fast ohne Statist:innen aus.

Jörg Hartmann, der seit 2012 als Kommissar Peter Faber im Dortmunder "Tatort" ermittelt, brachte es beim jüngsten Pressetermin zur Vorstellung der neuen Ermittlerin auf den Punkt: "Wenn man in die Heimat kommt, erzählt irgendjemand immer gleich was von Chico. Er ist 'ne Nummer hier." Bald könnte er auch eine Nummer im deutschen Fernsehen sein. Den Grundstein dafür wurde Ende November bei der Kinderlachen-Gala in der Dortmunder Westfalenhalle gelegt. Chico bot 6.000 Euro - und sicherte sich damit in einem spannenden Bietergefecht gegen Comedian Matze Knop eine Gastrolle im Dortmunder " Tatort ".

Jörg Hartmann verrät: So könnte Lotto-Chico im Dortmunder "Tatort" auftreten

"Tatort"-Star Jörg Hartmann hat bereits eine konkrete Szene vor Augen, wie Chicos Gastrolle aussehen könnte. Seine Vision: Kommissar Faber steht in einem Lottogeschäft und füllt gerade einen Schein aus - da betritt Chico den Laden und wirft einen Blick auf seine Zahlen. "Wie in der Schule", scherzt der Schauspieler. Eine kleine Szene, die aber viel erzählt: über Zufälle, über Glück und über den Mann, der es selbst erlebt hat.

Ob aus dieser Idee tatsächlich eine Szene im Drehbuch wird, ist allerdings noch unklar. Vielleicht, so der Tenor beim Pressetermin, werde es noch weitere Ideen geben. Chicos Wunschvorstellung für seinen Auftritt steht allerdings schon fest: Ein Sportwagenbesitzer wäre ihm recht, ein Kleinkrimineller zur Not auch. Nur eine Leiche möchte er lieber nicht spielen.

Seine zukünftigen "Tatort"-Kolleg:innen kennen Chico noch nicht persönlich - von ihm gehört haben sie allerdings längst. Alessija Lause, die in der Reihe die Kripo-Chefin Ira Klasnić verkörpert, zeigt sich beim Pressetermin jedenfalls offen: Wer für einen guten Zweck spendet, verdiene es, dabei zu sein. Auch Sophia Mercedes Burtscher, die als neue Kommissarin Leo Sturm künftig an Fabers Seite steht, wird Chico bei seinem Auftritt begegnen. In welchem Fall der Dortmunder Lotto-König schließlich seinen Auftritt haben wird, steht noch nicht fest.