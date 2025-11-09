Die Frau an der Seite von "Kommissarin Lena Odenthal" "Sie gibt mir Sicherheit": "Tatort"-Star Ulrike Folkerts schwärmt von ihrer Partnerin Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Seit 35 Jahren ist Ulrike Folkerts schon Kommissarin im "Tatort". Bild: picture alliance / Eventpress

Ulrike Folkerts ist Fernsehzuschauer:innen als Kommissarin Lena Odenthal aus dem SWR-"Tatort" bekannt. Ihre Lebenspartnerin Katharina Schnitzler ist zwar weniger berühmt, die Künstlerin ist aber in ihrem Metier ebenfalls erfolgreich.

Mit 35 Jahren im Einsatz ist Ulrike Folkerts die dienstälteste "Tatort"-Kommissarin. Noch nicht ganz so lange, aber immerhin seit über zwei Jahrzehnten kann sich die Schauspielerin auch in ihrem Privatleben auf eine Konstante verlassen: ihre Lebensgefährtin Katharina Schnitzer. Diese ist ebenfalls im Kreativfach tätig: als Malerin, Zeichnerin und Fotografin. Ihre Arbeiten bezeichnet die 61-Jährige auf ihrer Webseite als Bilderwelten im "Dazwischen", und sie selbst sei eine "Forscherin" in diesem Zwischenreich: "Der Facettenreichtum allen Seins beinhaltet Momente, in denen alles möglich scheint."

In ihren Gemälden überlagert Schnitzer gern mehrere Texturen und Farbschichten, oft sind die Werke abstrakt, obwohl sie doch dem Leben abgeschaut sind. Sie entstehen aus Beobachtungen des Alltags, in dem die Künstlerin sich bewegt. "Wenn ich unterwegs bin, dann zeichne ich oder mache Fotos." Aber auch "durch ein Theaterstück oder einen Film" lasse sie sich inspirieren. Auch deshalb spielen Texte in ihren Arbeiten eine große Rolle. Sie sind eine weitere Ebene, eine weitere Schicht im Texturen-Mix ihrer Werke.

"Tatort" kannst du kostenlos ansehen Jeden Sonntag um 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn

Wer ist der Mensch hinter der Künstlerin? Wie aber tickt Katharina Schnitzler als Mensch? Wer, wenn nicht ihre langjährige Lebenspartnerin, könnte sie besser beschreiben. "Katharina ist eine wunderschöne Frau mit einer wahnsinnig positiven Ausstrahlung", sagte Ulrike Folkerts einmal im Interview mit der Zeitung "Stern". "Sie kann jeden sofort mitreißen und begeistern, ist sehr tolerant, fürsorglich und geht supergut mit meinem Job um."

Folkerts und Schnitzler sind seit 2003 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich auf einer Ausstellung der Künstlerin. In der Talkshow "3 nach 9" bezeichnete Folkerts diese Begegnung fünf Jahre später als "Schicksalsschlag", über den sie sehr glücklich sei. Ein Schicksalsschlag, der einiges im Leben, aber auch im Wesen der "Tatort"-Darstellerin bewirkt hat. Vor der Begegnung hatte sie sich gern als taff und unnahbar gegeben, danach zeigte sie sich offener und fröhlicher.