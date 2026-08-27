Trauer um TV-Star "Tatort"-Star Andreas Hoppe ist tot – Schauspielkollegin Ulrike Folkerts nimmt Abschied Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Andreas Hoppe wurde als Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener "Tatort" bekannt. Der Schauspieler ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Bild: IMAGO/Sven Simon

Mehr als zwei Jahrzehnte gehörte Andreas Hoppe zum Ludwigshafener "Tatort". Nun ist der Schauspieler im Alter von 66 Jahren gestorben. Seine langjährige Kollegin und Freundin Ulrike Folkerts verabschiedet sich mit bewegenden Worten.

Andreas Hoppe ist tot. Der Schauspieler, der einem Millionenpublikum als Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener "Tatort" bekannt wurde, starb im Alter von 66 Jahren. Sein Management bestätigte die Nachricht dem SWR. Mehr als zwei Jahrzehnte ermittelte Hoppe an der Seite von Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal. Seinen ersten Einsatz hatte er 1996 im Fall "Der kalte Tod". Es folgten insgesamt 57 Folgen, ehe er sich Anfang 2018 mit "Tatort: Kopper" aus der Krimireihe verabschiedete. Erst im April 2026 war Hoppe laut "Bild" noch im Fernsehen zu sehen: Damals nahm er an der Sat.1-Kochshow "Promi Taste" teil.

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Ulrike Folkerts: "Das war viel zu früh" Besonders eng war Hoppe mit seiner langjährigen "Tatort"-Kollegin Ulrike Folkerts verbunden. Die beiden kannten sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit an der Schauspielschule in Hannover und standen später 21 Jahre gemeinsam für den SWR-Krimi vor der Kamera. Nach seinem Tod erinnert sich Folkerts an eine Freundschaft, die weit über die gemeinsame Arbeit hinausging. Laut ARD erklärt sie:

Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben aufeinander geachtet, uns gestritten. Ulrike Folkerts

Ihr Abschied fällt entsprechend persönlich aus:

Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh, Du warst so ein besonderer Typ! Ulrike Folkerts

Auch SWR-Intendant Kai Gniffke würdigte den verstorbenen Schauspieler. Hoppe habe den SWR-"Tatort" mehr als zwei Jahrzehnte "bereichert und geprägt", erklärte er laut "Bild". Dabei sei er "nahbar, glaubwürdig und immer mit dem Herz am rechten Fleck" gewesen.