Trauer um TV-Star
"Tatort"-Star Andreas Hoppe ist tot – Schauspielkollegin Ulrike Folkerts nimmt Abschied
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Mehr als zwei Jahrzehnte gehörte Andreas Hoppe zum Ludwigshafener "Tatort". Nun ist der Schauspieler im Alter von 66 Jahren gestorben. Seine langjährige Kollegin und Freundin Ulrike Folkerts verabschiedet sich mit bewegenden Worten.
Andreas Hoppe ist tot. Der Schauspieler, der einem Millionenpublikum als Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener "Tatort" bekannt wurde, starb im Alter von 66 Jahren. Sein Management bestätigte die Nachricht dem SWR.
Mehr als zwei Jahrzehnte ermittelte Hoppe an der Seite von Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal. Seinen ersten Einsatz hatte er 1996 im Fall "Der kalte Tod". Es folgten insgesamt 57 Folgen, ehe er sich Anfang 2018 mit "Tatort: Kopper" aus der Krimireihe verabschiedete. Erst im April 2026 war Hoppe laut "Bild" noch im Fernsehen zu sehen: Damals nahm er an der Sat.1-Kochshow "Promi Taste" teil.
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Ulrike Folkerts: "Das war viel zu früh"
Besonders eng war Hoppe mit seiner langjährigen "Tatort"-Kollegin Ulrike Folkerts verbunden. Die beiden kannten sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit an der Schauspielschule in Hannover und standen später 21 Jahre gemeinsam für den SWR-Krimi vor der Kamera.
Nach seinem Tod erinnert sich Folkerts an eine Freundschaft, die weit über die gemeinsame Arbeit hinausging. Laut ARD erklärt sie:
Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben aufeinander geachtet, uns gestritten.
Ihr Abschied fällt entsprechend persönlich aus:
Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh, Du warst so ein besonderer Typ!
Auch SWR-Intendant Kai Gniffke würdigte den verstorbenen Schauspieler. Hoppe habe den SWR-"Tatort" mehr als zwei Jahrzehnte "bereichert und geprägt", erklärte er laut "Bild". Dabei sei er "nahbar, glaubwürdig und immer mit dem Herz am rechten Fleck" gewesen.
Von der Berliner Bühne zum "Tatort"
Geboren wurde Andreas Hoppe am 1. Juni 1960 in Berlin. Zwischen 1982 und 1986 absolvierte er seine Schauspielausbildung in Hannover und stand parallel am Staatstheater auf der Bühne. Anschließend folgten Engagements an mehreren Berliner Häusern, darunter das Theater des Westens und das Grips-Theater.
Ende der Neunzigerjahre verlagerte sich sein Schwerpunkt zunehmend aufs Fernsehen. Mit Mario Kopper fand Hoppe schließlich jene Figur, die seine Karriere über Jahrzehnte prägen sollte – und mit der ihn viele "Tatort"-Fans bis heute verbinden.
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