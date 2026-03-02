Mehrfacher Gesetzesbruch Undercover-Ermittlung beim "Tatort": Echter Jurist bewertet die Ermittlungen des "Sashimi Spezial"-Falls Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Johanna Stern (Lisa Bitter) ermittelt in "Tatort: Sashimi Spezial" undercover als Fahrradkurierin. Ist das erlaubt? Bild: SWR/Benoît Linder

Im Ludwigshafener "Tatort: Sashimi Spezial" ermittelt Johanna undercover - doch rechtlich ist das höchst problematisch. Der ARD-Jurist erklärt, warum der Einsatz so nicht erlaubt wäre.

Problematischer Einsatz im "Tatort: Sashimi Spezial" In der am 1. März ausgestrahlten Folge "Tatort: Sashimi Spezial" wird ein junger Kurierfahrer getötet. Johanna Stern (Lisa Bitter) nutzt spontan eine Gelegenheit, als verdeckte Ermittlerin zu arbeiten. Ein ungeplanter Undercover-Einsatz, den Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) deckt. Mit den Regeln nimmt es Kommissarin Stern in der Folge nicht so genau. "Einfach so darf die Polizei nicht verdeckt ermitteln", sagt Frank Bräutigam, der "Tatort"-Jurist der ARD. Denn der Staat täusche somit die Tatverdächtigen. "Deshalb ist ihr Einsatz nur bei bestimmten besonders schweren Straftaten erlaubt - zum Beispiel Drogenhandel oder Tötungsdelikt." Um beides geht es in der Folge.

Beweise vor Gericht unbrauchbar Verdeckte Ermittlungen seien trotzdem nur dann erlaubt, wenn herkömmliche Verfahren als aussichtslos gelten. Das setze jedoch voraus, dass die Polizei prüft, ob der Fall ohne Undercover-Polizist:innen gelöst werden könnte. "Das ist hier nicht passiert", sagt Bräutigam. Zudem brauche es die Genehmigung der Staatsanwaltschaft. "Johanna als verdeckte Ermittlerin einzusetzen, ginge hier also nicht. Und das kann für die Ermittlungen später noch zu einem großen Problem werden." Denn die von Johanna gesammelten Beweise dürften vor Gericht gar nicht verwendet werden. Auch heikel: Johanna beteiligt sich während der Untersuchungen an mehreren Straftaten. Erlaubt ist das nicht. Nur in Ausnahmesituationen sei das gestattet - was in der Folge aber nicht der Fall gewesen sei.